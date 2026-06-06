به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید غلات و ظرفیت سه برابری تولید نسبت به مصرف، افزود: سیلوداران بازوان اجرایی ما در مدیریت محصولات استراتژیک هستند و استان به آنان نگاه حمایتی دارد.
وی با تاکید بر رفع موانع خرید تضمینی گندم و حرکت به سوی انضباط اقتصادی بر لزوم حمایت قاطع از بخش خصوصی بهویژه سیلوداران تأکید کرد.
مرادخانی با بیان اینکه استان زنجان در حوزه تولید گندم فراتر از نیازهای داخلی عمل میکند، به ظرفیت استراتژیک استان در سطح ملی اشاره کرد و یادآور شد: تولید گندم در استان حداقل سه برابر میزان مصرف است که این امر زنجان را به یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
وی تصریح کرد: شهرستان خدابنده به دلیل ظرفیتهای بالقوه و زیرساختهای موجود، یک قطب ویژه و کمنظیر در سطح کشور محسوب میشود که باید از این توانمندی برای توسعه اقتصادی بهره برد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران بخش خصوصی، شرکای راهبردی دولت هستند، خاطرنشان کرد: نگاه مدیریت استان به سرمایهگذاران در حوزه سیلو، حمایتی است و ما متعهد هستیم تا مسیر توسعه فعالیتهای آنها را هموار کنیم.
مرادخانی به چالشهای موجود در چرخه خرید محصول از کشاورزان اشاره و بر لزوم رفع موانع خرید تضمینی گندم تاکید کرد.
وی با تاکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی و کشاورزان و حرکت به سوی انضباط اقتصادی، افزود: هدف ما این است که با رفع موانع و بهرهگیری حداکثری از پتانسیل سیلوداران، زنجیره تولید تا مصرف را به گونهای مدیریت کنیم که علاوه بر صیانت از دسترنج کشاورزان، شاهد ارتقای بهرهوری در سطح استان باشیم.
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