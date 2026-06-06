به گزارش خبرنگار مهر، یک واحد غیرمجاز تولید نمک در شهرستان رباط‌کریم با دستور مقام قضایی پلمب شد.

به گفته مسئولان، این واحد تولیدی بدون دریافت مجوزهای لازم از نهادهای مسئول، از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و دستگاه‌های زیست‌محیطی، فعالیت می‌کرد.

این کارخانه در جریان بازرسی مشترک دادستانی، فرمانداری، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت شناسایی شد.

بر اساس گزارش کارشناسان بهداشت، فرآیند تولید و بسته‌بندی نمک در این واحد با ضوابط بهداشتی مطابقت نداشته و محصولات عرضه‌شده نیز فاقد هویت مشخص و تاریخ مصرف بوده‌اند.

با دستور قضایی، کارخانه به طور کامل پلمب و تجهیزات و مواد اولیه موجود در آن توقیف شد، همچنین پرونده متصدیان این واحد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

یوسف‌وند در حاشیه این عملیات به خبرنگاران گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و نظارت بر واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او همچنین هشدار داد که دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرمجاز که سلامت عمومی را تهدید کند، «قاطعانه و بدون اغماض» برخورد خواهد کرد.