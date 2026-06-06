ثبات قیمت نفت به تحولات تنگه هرمز وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جولی کوزاک در نشستی خبری بدون اشاره به پیشبینی صندوق بینالمللی پول، گفت: ثبات قیمت نفت به برطرفشدن اختلال در تردد از تنگه هرمز به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بستگی دارد.
وی افزود: فکر میکنم قیمت نفت و روند آن تا حد زیادی به مدت زمان تداوم جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و سرعت و زمان رفع اختلال تردد از تنگه هرمز بستگی دارد.
کوزاک در ادامه گفت: قیمت نقدی تکمحموله نفت بالاتر از قیمت معاملههای آتی است و صندوق بینالمللی پول از آن برای پیشبینیهای خود استفاده میکند؛ ازاینرو، این نهاد بینالمللی در پیشبینی بعدی خود درباره رشد جهانی در ماه ژوئیه این رقم را در نظر خواهد گرفت.
پیش از این، کوزاک و دیگر مقامهای صندوق بینالمللی پول گفته بودند که به دلیل درگیریهای خاورمیانه، اقتصاد جهانی شرایط نامطلوبی روبهرو خواهد شد و رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به ۲.۵درصد کاهش مییابد.
در همین حال، صندوق بینالمللی پول روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) اعلام کرد که قیمت نفت اکنون تنها حدود ۳درصد بیشتر از سطح مورد استفاده در پیشبینی رشد جهانی در ماه آوریل است، اما نوسان قیمتهای نقدی تکمحموله ادامه دارد و ذخیرهسازیهای جهان همچنان در حال کاهش است.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در روزهای اخیر کاهش یافته است. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه اوت در معاملههای روز پنجشنبه به حدود ۹۴ دلار و ۷۹ سنت برای هر بشکه رسید و معاملههای این شاخص نفتی برای تحویل در ماه دسامبر با قیمت ۸۶ دلار و ۱۸ سنت بهازای هر بشکه انجام شد.
پیشبینی مرجع صندوق بینالمللی پول درباره چشمانداز رشد اقتصادی جهان در ماه آوریل براساس میانگین قیمت نفت ۸۲ دلار و ۲۲ سنت برای بشکه در سال جاری میلادی بود. براساس این پیشبینی، تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ میلادی ۳.۱درصد افزایش خواهد داشت.
این پیشبینی که اواسط ماه آوریل، پس از افزایش قیمتها در ماه مارس، منتشر شد، براساس فرضیه پایان زودهنگام درگیریهای خاورمیانه و کاهش قیمتها به حدود ۷۶ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۷ انجام شد.
نفت خام برنت در تاریخ انتشار این پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سطح ۹۴ دلار و ۸۰ سنت معامله میشد.
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