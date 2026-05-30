به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قراردادهای آتی نفت در روز جمعه با افت بیش از ۲ درصدی همراه شد تا شدیدترین کاهش هفتگی خود را از اوایل آوریل ثبت کند. این ریزش قیمت، عمدتاً تحت تأثیر گمانهزنی معاملهگران درباره احتمال دستیابی به توافق آتشبس میان ایران و آمریکا رخ داد.
در معاملات امروز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۱ دلار و ۵۸ سنت کاهش (معادل ۱.۷۰ درصد) به ۹۱ دلار و ۱۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱ دلار و ۵۴ سنت افت (معادل ۱.۷۳ درصد)، در قیمت ۸۷ دلار و ۳۶ سنت داد و ستد شد.
تحلیلگران بازار معتقدند قیمتگذاریهای فعلی نشاندهنده خوشبینی بالای معاملهگران به پایان قریبالوقوع درگیریهاست. با این حال، روایتهای طرفین از توافق احتمالی همچنان متفاوت است. در حالی که دولت آمریکا خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز است، مقامات ایران اعلام کردهاند که پس از پایان درگیری، عبور و مرور از این آبراه را طبق «ترتیبات از پیش تعیینشده خود» تنظیم کرده و برای عبور کشتیها عوارض دریافت خواهند کرد.
نوسانات اخیر قیمت نفت که گاه به ۶ دلار در هر جلسه معاملاتی رسیده، ناشی از سیگنالهای متناقض درباره وضعیت تنگه هرمز است؛ آبراهی که برای ترانزیت حدود یکپنجم از عرضه نفت و گاز جهان حیاتی است. در این هفته نفت برنت حدود ۱۱ درصد و نفت آمریکا بیش از ۹ درصد سقوط کردند که پایینترین سطوح قیمتی از اواسط آوریل محسوب میشود.
جووانی استائونو، تحلیلگر بانک یوبیاس (UBS)، در این باره گفت: «در حالی که جریانهای نفتی از طریق تنگه هرمز همچنان محدود و موجودیها رو به کاهش است، تمرکز بازار تنها بر امکان دستیابی به توافق باقی مانده است. این فضای روانی ممکن است برخی بازیگران بازار را وادار به بستن موقعیتهای خرید کند.»
از سوی دیگر، کامرزبانک پیشبینی خود برای نفت برنت را بر اساس سناریویی که در آن تنگه هرمز برای دو ماه دیگر بسته بماند، به ۹۰ دلار در هر بشکه تا پایان سپتامبر و ۸۵ دلار تا پایان سال افزایش داده است. همچنین دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) حاکی از کاهش موجودی نفت خام و بنزین در هفته گذشته است، در حالی که ژاپن نیز به عنوان یکی از مشتریان عمده، کاهش ۶۶ درصدی واردات نفت خام خود را نسبت به آوریل سال گذشته ثبت کرده است.
