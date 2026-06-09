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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

بخشش دو محکوم به قصاص در قزوین

بخشش دو محکوم به قصاص در قزوین

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین از گذشت اولیای دم در دو پرونده قصاص نفس همزمان با عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا از سازش در دو پرونده قصاص نفس در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر خم و در اقدامی خداپسندانه، دو محکوم به قصاص نفس با رضایت و گذشت اولیای دم از مجازات قصاص رهایی یافتند و فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کردند.

وی این رویداد را جلوه‌ای از فرهنگ ناب ایثار، گذشت و آموزه‌های اهل بیت (ع) دانست و افزود: به برکت عید ولایت و امامت، طی روزهای اخیر شاهد سازش در پرونده‌های قصاص نفس در استان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اولیای دم این پرونده‌ها با تأسی به سیره مولای متقیان حضرت علی (ع) و به احترام عید غدیر، از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و با این اقدام کریمانه، درس بزرگی از بزرگواری، انسانیت و بخشش را به جامعه ارائه کردند.

وی با اشاره به نقش مؤثر اعضای کارگروه صلح و سازش شورای حل اختلاف در این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های دلسوزانه اعضای این کارگروه در جلب رضایت اولیای دم و فراهم شدن زمینه سازش، نقش تعیین‌کننده‌ای در به ثمر رسیدن این اقدام ارزشمند داشته است.

مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه عفو و گذشت از سنت‌های پسندیده اسلامی و برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) است، اظهار کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش روحیه گذشت و مهربانی در جامعه می‌شود.

وی در پایان از اولیای دم این پرونده‌ها به دلیل گذشت بزرگوارانه خود قدردانی کرد و گفت: چنین اقداماتی نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و اخلاقی مردم استان قزوین و زمینه‌ساز تحکیم امنیت و آرامش اجتماعی است.

کد مطلب 6855197

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