بخشش دو محکوم به قصاص در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا از سازش در دو پرونده قصاص نفس در استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر خم و در اقدامی خداپسندانه، دو محکوم به قصاص نفس با رضایت و گذشت اولیای دم از مجازات قصاص رهایی یافتند و فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کردند.

وی این رویداد را جلوه‌ای از فرهنگ ناب ایثار، گذشت و آموزه‌های اهل بیت (ع) دانست و افزود: به برکت عید ولایت و امامت، طی روزهای اخیر شاهد سازش در پرونده‌های قصاص نفس در استان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اولیای دم این پرونده‌ها با تأسی به سیره مولای متقیان حضرت علی (ع) و به احترام عید غدیر، از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و با این اقدام کریمانه، درس بزرگی از بزرگواری، انسانیت و بخشش را به جامعه ارائه کردند.

وی با اشاره به نقش مؤثر اعضای کارگروه صلح و سازش شورای حل اختلاف در این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های دلسوزانه اعضای این کارگروه در جلب رضایت اولیای دم و فراهم شدن زمینه سازش، نقش تعیین‌کننده‌ای در به ثمر رسیدن این اقدام ارزشمند داشته است.

مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه عفو و گذشت از سنت‌های پسندیده اسلامی و برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) است، اظهار کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش روحیه گذشت و مهربانی در جامعه می‌شود.

وی در پایان از اولیای دم این پرونده‌ها به دلیل گذشت بزرگوارانه خود قدردانی کرد و گفت: چنین اقداماتی نشان‌دهنده عمق باورهای دینی و اخلاقی مردم استان قزوین و زمینه‌ساز تحکیم امنیت و آرامش اجتماعی است.