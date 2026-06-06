به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و پیش‌ثبت‌نام شرکت‌ها، سازمان‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از امروز، ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی نمایشگاه آغاز شد.

بر اساس اعلام ستاد اجرایی نمایشگاه، پیش‌ثبت‌نام به منزله ثبت‌نام قطعی نبوده و صرفاً مرحله اولیه بررسی درخواست‌ها و برنامه‌ریزی برای جانمایی غرفه‌ها محسوب می‌شود. متقاضیان برای نهایی‌سازی ثبت‌نام و تخصیص فضای نمایشگاهی باید مطابق اطلاعیه‌های بعدی اقدام کنند.

همچنین جزئیات مربوط به انتخاب سالن‌ها، متراژ غرفه‌ها و شرایط نهایی تخصیص فضا پس از بررسی درخواست‌ها و در مراحل بعدی اعلام خواهد شد. همچنین اولویت جانمایی غرفه‌ها متناسب با زمان ثبت‌نام و تکمیل فرآیند پیش‌ثبت‌نام خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند از روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه رسمی نمایشگاه به نشانی elecompiran.com نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام کنند.