به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، بیستونهمین دوره نمایشگاه بینالمللی الکامپ در هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و پیشثبتنام شرکتها، سازمانها، استارتاپها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از امروز، ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی نمایشگاه آغاز شد.
بر اساس اعلام ستاد اجرایی نمایشگاه، پیشثبتنام به منزله ثبتنام قطعی نبوده و صرفاً مرحله اولیه بررسی درخواستها و برنامهریزی برای جانمایی غرفهها محسوب میشود. متقاضیان برای نهاییسازی ثبتنام و تخصیص فضای نمایشگاهی باید مطابق اطلاعیههای بعدی اقدام کنند.
همچنین جزئیات مربوط به انتخاب سالنها، متراژ غرفهها و شرایط نهایی تخصیص فضا پس از بررسی درخواستها و در مراحل بعدی اعلام خواهد شد. همچنین اولویت جانمایی غرفهها متناسب با زمان ثبتنام و تکمیل فرآیند پیشثبتنام خواهد بود.
متقاضیان میتوانند از روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه رسمی نمایشگاه به نشانی elecompiran.com نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام کنند.
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