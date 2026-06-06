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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

پیش ‌ثبت‌نام الکامپ ۲۹ آغاز شد

پیش ‌ثبت‌نام الکامپ ۲۹ آغاز شد

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از آغاز پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حضور در بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بیست‌ونهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و پیش‌ثبت‌نام شرکت‌ها، سازمان‌ها، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از امروز، ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی نمایشگاه آغاز شد.

بر اساس اعلام ستاد اجرایی نمایشگاه، پیش‌ثبت‌نام به منزله ثبت‌نام قطعی نبوده و صرفاً مرحله اولیه بررسی درخواست‌ها و برنامه‌ریزی برای جانمایی غرفه‌ها محسوب می‌شود. متقاضیان برای نهایی‌سازی ثبت‌نام و تخصیص فضای نمایشگاهی باید مطابق اطلاعیه‌های بعدی اقدام کنند.

همچنین جزئیات مربوط به انتخاب سالن‌ها، متراژ غرفه‌ها و شرایط نهایی تخصیص فضا پس از بررسی درخواست‌ها و در مراحل بعدی اعلام خواهد شد. همچنین اولویت جانمایی غرفه‌ها متناسب با زمان ثبت‌نام و تکمیل فرآیند پیش‌ثبت‌نام خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند از روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه رسمی نمایشگاه به نشانی elecompiran.com نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام کنند.

کد مطلب 6851994

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