آخرین وضعیت پژوهشکده لیزر بعد از حمله دشمن؛ فعالیت علمی ادامه دارد

محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تأثیر حملات اخیر بر روند توسعه علمی و فناوری دانشگاه به ویژه پژوهشکده لیزر گفت: در جنگ رمضان یک بخشی از آزمایشگاه لیزر و یک بخشی هم در دانشکدگان شهید عباسپور مورد اصابت قرار گرفت متاسفانه ما تقریبا تجهیزاتی که در هر دو مرکز داشتیم را تا حدود ۹۰ درصد از دست دادیم.
وی افزود: اگرچه تخریبهای صورت گرفته آثار مشخصی بر زیرساختها داشته و برخی تجهیزات حساس پژوهشی از بین رفتهاند اما این آسیبها مانع از تداوم فعالیتهای علمی نشده است.
رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: با جایگزینی سریع آزمایشگاهها در مکانهای جدید، روند فعالیتهای علمی و فناوری دانشگاه بهویژه در پژوهشکده لیزر، با قدرت ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات اصلاحی دانشگاه افزود: پس از وقوع آسیبها، دانشکدهها و آزمایشگاهها بهسرعت در مکانهای جایگزین مستقر شدهاند تا تداوم آزمایشها و فرآیند پژوهشی تا حد امکان حفظ شود. اگرچه تأمین مجدد تجهیزات آسیبدیده نیازمند گذشت زمان است، اما این موضوع بر اراده پژوهشگران و روند کلی فعالیتهای علمی تأثیر منفی نداشته است.
آقامیری درخصوص تعلیق برخی از دانشجویان به دلیل داشتن پرونده های انظباطی، اظهار داشت : در قضیه دی ماه یک تعداد بودند که موضوع آن به خاطر جنگ تقریبا در حال جمع شدن است، یعنی الان دیگرآن تصور دی ماه را نداریم و فکر نمی کنم دیگر به عنوان یک مسئله جدی مطرح باشد، دانشجویان نیز تا حدودی خودشان با این مسئله و ذهنیت آشنا شده اند که کشور و وطن مقولهایست که با آن نمی توان شوخی کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی، درباره نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم دانشگاه گفت: امتحانات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بهصورت حضوری و آزمونهای مقطع کارشناسی بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
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