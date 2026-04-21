به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اموردانشجویان؛ سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در حاشیه بازدید از خوابگاهها و بخشهای آسیبدیده دانشگاه شهید بهشتی که بر اثر حملات صهیونیستی- آمریکایی دچار خسارات شدهاند، گزارشی از وضعیت موجود ارائه داد.
این بازدید با حضور آقامیری ریاست دانشگاه، معاونان و برخی مدیران سازمان امور دانشجویان صورت گرفت و خسارات وارده به شش واحد از خوابگاههای دانشجویی، که عمدتاً محل سکونت حدود دو هزار دانشجوی دختر بوده، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، خوابگاهها از دسترس خارج شده و نیازمند تعمیر و بازسازی فوری هستند. همچنین سالنهای ورزشی دانشگاه وبرخی ساختمانهای آموزشی و پژوهشی نیز دچار آسیب جدی شدهاند؛ به طوری که یک پژوهشکده و آزمایشگاه های داخل به طور کامل (صد در صد) آسیب دیدهاند.
حبیبا با اشاره به تعطیلی موقت این واحدها، اظهار داشت: متاسفانه شش واحد از خوابگاههای دانشجویی این دانشگاه که عمدتاً خوابگاههای دختران ما بودند و قریب دو هزار دانشجو در آنها سکونت داشتهاند، قابلیت سکونت خود را ازدست دادهاند و نیاز به بازسازی دارند. سالنهای ورزشی و پژوهشکده نیز دچار تخریب شدهاند.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند بازسازی، افزود: با توجه به اینکه علم هیچ زمان تعطیلپذیر نیست و اگرچه دورههای آموزشی به صورت مجازی برقرار است، اما هرچه زودتر باید بتوانیم خوابگاهها را بازسازی کنیم، چرا که بسیاری از دروس به کارهای عملی و حضور در آزمایشگاهها نیاز دارند.
وی افزود: ان شاء الله تلاش خواهیم کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان و سایر مراجع کشوری، شرایط را برای بازگشت دانشجویان به دانشگاه و خوابگاهها فراهم سازیم.
حبیبا یادآور شد: حمله به خوابگاهها، سراهای دانشجویی و زیرساختهای آموزشی و پژوهشی که محلی کاملا علمی و غیر نظامی است نشان از این دارد که مستکبران و زیاده خواهان موضوع هستهای را بهانه نمودهاند، این درحالی است که در کل دشمنان با پیشرفتهای علمی و فناوری ایران عناد و دشمنی دارند.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: جامعه علمی دنیا به تخریب مراکز علمی و خوابگاهها که جمعی از دانشجویان بی گناه در آن سکونت میکنند، واکنش نشان داده اند و ذهنهای بیدار حقیقت را از دروغ کاملا تمیز می دهند.
