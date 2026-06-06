به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو از اعلام آمادگی فدراسیون روسیه برای همکاری در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: در پی خسارات واردشده به زیرساختهای حیاتی کشور پس از جنگ تحمیلی آمریکایی رژیم صهیونیستی، مارشاوین، معاون وزیر انرژی فدراسیون روسیه، برای همکاری در جبران خسارات و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ایران اعلام آمادگی کرد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت شرکتها و توان فنی روسیه در حوزه انرژی و برق، آمادگی مسکو برای مشارکت در بازسازی و نوسازی تأسیسات آسیبدیده و تأمین تجهیزات مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. وزارت نیرو نیز ضمن استقبال از این رویکرد، اعلام کرد، این همکاریها میتواند در راستای اجرای نقشه راه همکاریهای برق ایران و روسیه دنبال شود و زمینه توسعه پروژههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و مهندسی دو کشور را فراهم کند. امیدواریم این همکاریها زمینهساز گسترش مناسبات فنی و اجرایی میان دو کشور در حوزههای مختلف صنعت آب و برق شود.
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