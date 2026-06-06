۲ مجموعه شعر در بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر و منتقد بوشهری عصر شنبه در جمع شاعران و ادبدوستان با معرفی کتاب «یک زن روایت کرد در آیینهها خود را» گفت: این مجموعه اثر «فاطمه دشتی» شاعر جوان هم استانی ساکن بندر کنگان، در قالب «غزل و دوبیتی» است که حاصل یک دهه و اندکی بالندگی شاعر بوده و در اندیشۀ در زایا و پویای او ریشه دارد.
غلامرضا ابراهیمی عنوان کرد: این مجموعه بازخوانی نگاه و خلجان روحی زنی است که قصد دارد صدایش بازتاب خودش، اندیشههای درونش و روشنای کلمه باشد.
وی با معرفی مجموعه افزود: این کتاب روایت زنی با تجربههای موازی است که زایش و رویش در روح جوانش جاری است؛ زنی کنکاشگر که همواره کلید کلمات را در دست دارد و قصد دارد با باز کردن درها و پنجرهها، راوی سکانسها و پلانهای تازه از جهان باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای برجسته این کتاب افزود: این مجموعه گامهای تازه و محکم شاعر را در حوزه ادبیات امروز روایت میکند که از مصادیق درخشانی چون تغزل و عاطفه، حس زنانگی، شورمندی و زبان شفاف، رنگآمیزی تصاویر، فرم روایی، و عطش آیینگرایی بهره میگیرد.
مدیر نشر شنابا با اشاره به یادداشت فاطمه دشتی در دیباچه کتاب خود، گفت: واژهها همواره برای من مأمنی بودهاند که در هنگام طوفانهای درون، بیدرنگ به سراغ قلم و دفتر میرفتم و با هر گلواژه، زخم درونم را التیام میبخشیدم.
وی از زبان نویسنده درباره اشتیاق قدم زدن در اقلیم شعر افزود: دنیای شعر بخشی از وجود گمشده من است، اگر میخواستم رهایش کنم رهایم نمیکرد؛ در واقع چیزی در این بین هست که همواره مرا به سرودن مجاب میکند.
ابراهیمی با معرفی مجموعه «چه کسی شاعر کتاب من است؟» بیان کرد: این کتاب اثر زهرا فولادی شاعر جوان بوشهری است که تار پود جانش را به غزل امروز گره زده است؛ گرچه گاهی اوقات دغدغههای اجتماعیاش را به قالب چهارپاره، رباعی و.. گره میزند که در نوع خودش گیراست و گواه او رتبههای برتر جشنوارههای استانی است.
شاعر و منتقد بوشهری گفت: این مجموعه ریشه در طبع سیال، زایا و تپنده شاعر دارد که با تخیل قوی، آنات شاعرانه، روایتمندی، عاطفه غنی، اوزان امروزی، تصویرپردازی و طنزی اجتماعی در هم تنیده است.
وی افزود: فولادی اشتیاق به شعر اجتماعی و آیینی را در دشتهای تفتیده دل جنوبیاش دارد؛ اما نظارهگر صرف رویدادها نیست؛ بلکه با اندیشه عمیق و لایهدار، برگرفته از طنزی زیبا به دفاع از ارزشها و اصالتها میبرخیزد؛ که در حوزه شعر جوان بوشهر کاری بکر و ستودنی است.
مجید عابدی با توجه به مقوله عادت زدایی در مجموعه «یک زن روایت کرد در آیینهها خود را» گفت: عادتزدایی یکی از چشماندازهای تازه است که در شعر جهان از جایگاهی ویژه برخوردار است و با رویکرد «نوگرایی و نوخواهی» در این اثر به وفور یافت میشود.
شاعر و مدرس دانشگاه افزود: نظر به اینکه شاعر قرار است جهان را با توجه به تعریف شعر «بازخوانی» کند، لذا باید دل از عادات معمول بکند و به «ارجاعات درونمتنی» دست یابد؛ شاعر این مجموعه به زیبایی توانسته به عادتزدایی دست پیدا کند و مخاطب را به فهم متن برساند.
عابدی با اشاره به «ادبیت متن» در این مجموعه گفت: ادبیات همواره در بستر ادبیت خلق میشود و با فلسفه زبان، رشد و نمو پیدا میکند؛ از اینرو شاعر این مجموعه با درک درست از فهم متن، به شگفتی شاعرانه دست یافته است.
وی خاطرنشان کرد: خالق این اثر در بعضی از «غزلها» فراتر از حد معمول ظاهر شده و این نشان از تجربه زیستی شاعر در هوای تازه ادبیات امروز است.
شاعر و منتقد بردخونی با اشاره به اشعار آیینی این مجموعه، ابراز کرد: این کتاب به خوبی دلبستگی شاعر را به «شعر آیینی» ترسیم میکند که عمدتاً با وسعت دید شاعر و فرمهای تازه بیانی همراه است.
عابدی با نگاهی به دوبیتیهای شاعر افزود: هرچند میدانداری در قالبهای کوتاه برای سرایش شعر و بازسازی دوباره جهان دشوار است؛ اما خانم دشتی با بهرهگیری از تصاویر پارادوکسیکال، صمیمیت بیانی و بازیهای زبانی مرتبط با ادبیت متن، خالق دوبیتیهای دلنشین و ماندگاری شده است.
عبدالله زارعی نویسنده و پژوهشگر بوشهری با ابزار خرسندی از مجموعه «چه کسی شاعر کتاب است؟» اثر زهرا فولادی گفت: این مجموعه از نام بسیار زیبا، شاعرانه و تفکر برانگیز برخوردار بوده و با صفحهآرایی و طراحی جلد متناسب همراه است که به جذب خواننده کمک میکند.
وی با اشاره به چینش اشعار کتاب عنوان کرد: ارزش یک شعر به حُسن مطلع و حُسن مقطع آن است، که در این کتاب شعر اول و آخر بسیار شایسته و بجا انتخاب شده و این نشان از هندسی ذهن شاعر در معماری آثار و طراحی آنها در قالب (غزل، چهارپاره، رباعی و..) است.
وی با نگاهی به مضمون غزلهای شاعر خاطرنشان کرد: از سیزده غزل این مجموعه، ده غزل آیینی است؛ که عطش سوزان شاعر به شعر مذهبی و تجربیات شاعر در این ژانر ادبی را هویدا میسازد.
زارعی با گریز به اشعار اجتماعی فولادی تصریح کرد: رویکرد نویسنده به شعرهای اجتماعی که عمدتاً در چارپارهها و رباعیات مشهود است؛ افق اندیشه و نگاه مصلح شاعر را به رویدادها و حوادث گوناگون نشان میدهد.
نویسنده و پژوهشگر بوشهری با بر شمردن ویژگیهای مجموعه افزود: «تصویرپردازی، حس زنانگی، عاطفه غنی، تخیل سرشار و بهرهگیری از طنز اجتماعی» از شاخصهایی است که این مجموعه را برای ناقدان و صاحبنطران دلپذیر کرده است.
در این آیین که با استقبال بینظیر شاعران و نویسندگان استان بوشهر همراه بود؛ مرتضی زندپور، زهرا فولادی و طاهره دشتی شعرخوانی کردند و از مجموعه اشعار «چه کسی شاعر کتاب من است ؟» و «یک زن روایت کرد در آیینهها خود را » با همت انتشارات «شنابا» رونمایی شد.
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