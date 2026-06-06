توقیف کامیون حامل کالای قاچاق میلیاردی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۶۰۰ قلم انواع منسوجات قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان قم خبر داد.

وی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای کنترل محورهای مواصلاتی و مبارزه با قاچاق کالا، به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

این مقام انتظامی استان قم افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، تعداد ۶۰۰ قلم انواع منسوجات قاچاق که فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.