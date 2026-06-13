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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

۱۶۲ دستگاه آلات موسیقی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

۱۶۲ دستگاه آلات موسیقی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف ۱۶۲ دستگاه آلات موسیقی فاقد مجوز و قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری تعدادی آلات موسیقی فاقد مدارک قانونی در یک واحد صنفی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کسب مجوزهای لازم، بازرسی از محل مورد نظر را انجام دادند که در جریان آن ۱۶۲ دستگاه انواع آلات موسیقی قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد کالاهای کشف‌شده فاقد اسناد و مدارک قانونی بوده و به صورت غیرمجاز نگهداری می‌شدند.

منصوری با اشاره به ارزش ریالی محموله مکشوفه گفت: کارشناسان ارزش این تعداد آلات موسیقی را حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی در پایان از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا و اخلالگران اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6858768

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