به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با حضور بازرس کل استان بوشهر و جمعی از مدیران کل و مسئولان استانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام اسلامی اعتماد مردم است و هر عاملی که موجب یأس، بی‌اعتمادی، بدگمانی و اختلاف در جامعه شود، تاب‌آوری مردم را کاهش می‌دهد.

وی افزود: اگر مردم برای حل مشکلات خود به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند و کارشان انجام نشود، به مرور زمان دچار ناامیدی و بی‌اعتمادی می‌شوند و این دو عامل از آسیب‌های جدی برای هر جامعه‌ای محسوب می‌شود.

امام جمعه دیر با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان خاطرنشان کرد: اعتماد یک‌طرفه نیست؛ همان‌گونه که مردم باید به مسئولان اعتماد داشته باشند، مسئولان نیز باید به مردم اعتماد کنند و از هرگونه سخن یا اقدامی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند پرهیز شود.

وی تصریح کرد: مقابله با بدخواهی‌ها و توطئه‌های دشمن نیازمند ایستادگی، روشن‌بینی، وحدت و حفظ اعتماد عمومی است و همه باید در این مسیر مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به سخنان امام راحل و رهبر معظم انقلاب گفت: هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، به نوعی کمک به دشمنان این کشور و ملت است و مسئولان باید نسبت به این مسئله حساسیت ویژه داشته باشند.

لزوم رفع مشکلات حوزه راه و مسکن

وی با اشاره به حدیثی از امام موسی کاظم (ع) افزود: بر اساس فرمایش آن حضرت، کسانی که برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند و در تأمین نیازهای آنان می‌کوشند، در روز قیامت در امنیت خواهند بود و این بشارتی بزرگ برای همه خدمتگزاران مردم است.

امام جمعه دیر ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: خدمات فراوانی در بخش‌های مختلف ارائه شده است اما همچنان در برخی حوزه‌ها مشکلات جدی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرستان را مسائل مربوط به زمین، مسکن و شهرسازی دانست و گفت: در چهار شهرستان جنوبی استان، یک مجموعه باید پاسخگوی حجم گسترده‌ای از مطالبات مردم باشد و در شهرستان‌ها نیز نمایندگان این دستگاه‌ها اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری ندارند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به مشکل حریم ۶۰ متری دریا و بلاتکلیفی اراضی در شهر دیر افزود: در محله خور خندل و بخش‌هایی از شهر دیر بیش از هزار پلاک مسکونی سال‌هاست بلاتکلیف مانده و مردم برای دریافت سند و تعیین تکلیف مالکیت خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

وی ادامه داد: مردم این مناطق قبل و بعد از انقلاب در این اراضی زندگی کرده‌اند اما اکنون چندین دستگاه از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر نهادها درباره مالکیت این اراضی اختلاف نظر دارند و نتیجه آن سرگردانی مردم شده است.

امام جمعه دیر تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف نباید مسئولیت حل مشکلات مردم را به یکدیگر واگذار کنند. وقتی پای حل مشکلات مردم در میان است همه باید احساس مسئولیت داشته باشند و برای رفع موانع قانونی و اجرایی تلاش کنند.

وی افزود: گاهی برخی مشکلات نیازمند پیگیری در سطح ملی و حتی اصلاح قوانین است و مسئولان باید با جدیت و اراده برای رفع این موانع اقدام کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با وجود خدمات گسترده و ارزشمند نظام اسلامی در بخش‌های مختلف، هنوز برخی مشکلات اساسی مردم به ویژه در حوزه مسکن و مالکیت اراضی حل نشده و این مسئله نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان زمین خریداری کرده‌اند تا برای خانواده خود مسکن بسازند اما به دلیل اختلاف میان دستگاه‌های مختلف، امکان ساخت‌وساز یا دریافت سند برای آنان فراهم نشده است.

امام جمعه دیر همچنین به وضعیت برخی ادارات شهرستان اشاره کرد و گفت: تعدادی از دستگاه‌های اجرایی با سرپرست اداره می‌شوند و اختیارات لازم را در شهرستان ندارند که این موضوع روند خدمات‌رسانی به مردم را با مشکل مواجه کرده است.

وی از بازرس کل استان بوشهر خواست نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و افزود: لازم است مدیران کل به صورت مستمر وضعیت شهرستان‌ها را رصد کنند و مطالبات مردم مناطق مختلف استان را با جدیت پیگیری کنند.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و نهادهای نظارتی، مشکلات مردم شهرستان دیر به ویژه در حوزه زمین، مسکن و اسناد مالکیت هرچه سریع‌تر برطرف شود.