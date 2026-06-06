به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه ستاد بازسازی شهرستان خرم‌آباد و آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی واحدهای خسارت‌دیده در جنگ رمضان، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون دو هزار و ۵۲۸ واحد خسارت‌دیده مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۲۰ واحد نیازمند احداث مجدد هستند.

وی افزود: در بخش حمایت‌های مالی نیز تاکنون به ۵۶ خانوار خسارت‌دیده، ودیعه مسکن به مبلغ حدود ۳۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین هزار و ۲۰۷ واحد دارای خسارت جزئی نیز بیش از ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه دریافت کرده‌اند.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به وجود برخی موانع اجرایی برای تعدادی از واحدهای احداثی، تصریح کرد: برخی پرونده‌ها نیازمند بررسی در کمیسیون ماده پنج، تعیین تکلیف مسائل مرتبط با طرح‌ها و یا رفع موانع تملک هستند که برای دستگاه‌های متولی زمان‌بندی مشخصی تعیین شده است.

درمنان، تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند تا روند بازسازی و جبران خسارات با سرعت بیشتری انجام شده و مشکلات مردم دراسرع‌وقت برطرف شود.