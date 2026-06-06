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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

پرداخت ۳۵ میلیارد ودیعه مسکن به افراد آسیب‌دیده از جنگ در خرم‌آباد

پرداخت ۳۵ میلیارد ودیعه مسکن به افراد آسیب‌دیده از جنگ در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار مرکز لرستان از پرداخت ۳۵ میلیارد تومان ودیعه مسکن به افراد آسیب‌دیده از جنگ در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه ستاد بازسازی شهرستان خرم‌آباد و آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی واحدهای خسارت‌دیده در جنگ رمضان، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون دو هزار و ۵۲۸ واحد خسارت‌دیده مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۲۰ واحد نیازمند احداث مجدد هستند.

وی افزود: در بخش حمایت‌های مالی نیز تاکنون به ۵۶ خانوار خسارت‌دیده، ودیعه مسکن به مبلغ حدود ۳۵ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین هزار و ۲۰۷ واحد دارای خسارت جزئی نیز بیش از ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه دریافت کرده‌اند.

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به وجود برخی موانع اجرایی برای تعدادی از واحدهای احداثی، تصریح کرد: برخی پرونده‌ها نیازمند بررسی در کمیسیون ماده پنج، تعیین تکلیف مسائل مرتبط با طرح‌ها و یا رفع موانع تملک هستند که برای دستگاه‌های متولی زمان‌بندی مشخصی تعیین شده است.

درمنان، تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند تا روند بازسازی و جبران خسارات با سرعت بیشتری انجام شده و مشکلات مردم دراسرع‌وقت برطرف شود.

کد مطلب 6852214

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