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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

تداوم همدلی مردم شیروان در موج ۹۸

تداوم همدلی مردم شیروان در موج ۹۸

شیروان- مردم با بصیرت شیروان در شب نود و هشتم تجمعات همدلی حضوری پرشور داشتند.

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کد مطلب 6852231

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