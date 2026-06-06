https://mehrnews.com/x3cfVt ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ کد مطلب 6852231 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ تداوم همدلی مردم شیروان در موج ۹۸ شیروان- مردم با بصیرت شیروان در شب نود و هشتم تجمعات همدلی حضوری پرشور داشتند. دریافت 13 MB کد مطلب 6852231 کپی شد مطالب مرتبط امامجمعه شیروان: مدیریت مصرف از ارکان اقتصاد مقاومتی است عزاداری شبانه مردم شیروان در سوگ رهبر شهید تداوم قدمهای مردم شیروان در میدان ایستادگی ویژگیهای امام شهید از زبان مردم شیروان برچسبها شیروان تجمع مردمی حماسه حضور
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