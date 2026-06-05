به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، اظهار کرد: تأسی به سیره امیرالمؤمنین(ع)، قیام لله، حفظ وحدت و تقویت اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان از مهمترین محورهای این پیام بود.
امامجمعه شیروان در ادامه افزود: دشمن در جنگ ترکیبی تلاش میکند با ایجاد تردید، یأس، ترس، بدبینی و اختلاف، تابآوری مردم را کاهش داده و در دستگاه محاسباتی مسئولان خطا ایجاد کند.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت، انسجام ملی، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان تأکید کردهاند و این مسئله امروز یکی از مهمترین نیازهای کشور است.
حجتالاسلام غلامی تصریح کرد: هر اقدامی که موجب بدبینی، ناامیدی و سرخوردگی مردم شود، در مسیر خواستههای دشمن قرار دارد و مسئولان، رسانهها و فعالان اجتماعی باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
امامجمعه شیروان بیان کرد: مسئولان باید با عملکرد صحیح، زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند و مردم نیز با حفظ همبستگی و وحدت، نقشههای دشمن را ناکام بگذارد.
وی با بیان اینکه اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان سرمایهای ارزشمند برای کشور است، افزود: عبور موفق از شرایط دشوار و مقابله با توطئههای دشمنان تنها در سایه وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار جامعه امکانپذیر خواهد بود.
حجتالاسلام غلامی همچنین با اشاره به راهبرد «وحدت ساحات» گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنان از جبهه مقاومت حمایت میکند و حمایت از ملت لبنان و مقاومت اسلامی در چارچوب سیاستهای کلان نظام ادامه خواهد داشت.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد، امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم مسیر انقلاب و پاسداری از آرمانهای امامین انقلاب تأکید کرد.
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