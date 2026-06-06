به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه «کان» رژیم اسرائیل اعتراف کرد که ریزپرنده های انفجاری حزب الله یک چالش بسیار پیچیده و دشوار هستند و این موضوع ارتش اسرائیل را تا حد زیادی غافلگیر کرده است.
این شبکه افزود: در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته با وضعیتی در این ابعاد از ناتوانی در یافتن راهکار مؤثر برای مقابله با یک تهدید روبه رو نبودهایم.
همین پهپادها تاکنون موجب کشته شدن شمار زیادی از نظامیان صهیونیست شده است.
در همین راستا، ساعتی پیش رسانههای اسرائیلی تأیید کردند که یک افسر یگان «ایگوز» وابسته به تیپ نخبه «گولانی» بر اثر جراحات ناشی از درگیریهای جنوب لبنان کشته شده است.
همچنین شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که شمار نظامیان و افسران کشتهشده ارتش اسرائیل از زمان آتشبس در لبنان به ۱۶ نفر رسیده است.
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