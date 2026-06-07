۲۵ عملیات حزب الله علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه جنگ نیروهای مقاومت اسلامی لبنان، این گروه اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، حملات به غیرنظامیان و تخریب منازل و روستاهای جنوب لبنان، روز شنبه، مجموعاً ۲۵ عملیات نظامی علیه نیروها و مواضع ارتش اسرائیل انجام داده است.

بر اساس بیانیه حزب‌الله، این عملیات‌ها شامل حملات موشکی، توپخانه‌ای و پهپادی به تجمع نیروها و خودروهای نظامی اسرائیل در مناطق «یحمر الشقیف»، «القنطره»، «عدیسه»، «زوطر شرقی»، «بیاضه»، «رشاف»، «الطیری»، اطراف «قلعه الشقیف»، «بنت جبیل» و «الخیام» بوده است.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد چندین سایت تازه‌تأسیس توپخانه‌ای ارتش اسرائیل در «عدیسه»، «وادی هونین» و «یفتاح» را با پهپادهای انتحاری و موشک‌های ویژه هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که رزمندگان حزب‌الله دو پهپاد شناسایی اسرائیلی از نوع «هرون ۱» و «هرمس ۴۵۰» را در آسمان جنوب لبنان با موشک زمین‌به‌هوا رهگیری کرده و وادار به عقب‌نشینی کرده‌ است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن چندین تانک «مرکاوا»، خودروهای زرهی و خودروهای «هامر» ارتش اسرائیل خبر داد و اعلام کرد که در برخی از این حملات، خودروهای هدف دچار آتش‌سوزی شدند.

حزب‌الله تأکید کرد که این عملیات‌ها در چارچوب حق مشروع مقاومت برای مقابله با اشغالگری و پاسخ به حملات رژیم اسرائیل به لبنان انجام شده است.