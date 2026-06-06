تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان، ۴۵ شهید و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در نتیجه حملات و بمباران رژیم اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان در روز شنبه، ۱۴ نفر شهید و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این آمار، در میان شهدا اسامی دو افسر و یک نظامی ارتش لبنان نیز دیده می شود.

وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد که در حمله هوایی اسرائیل به منطقه «السکسکیه» در جنوب کشور، دو نفر شهید و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند که در میان مجروحان، نام سه کودک و یک زن نیز دیده می‌شوند.

در همین حال، شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی شهرک «حاریص» در شهرستان بنت جبیل را هدف حمله هوایی قرار دادند.

همچنین توپخانه ارتش رژیم اسرائیل، شهرک‌های «جبشیت» و «عبا» در شهرستان نبطیه را گلوله‌باران کرد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، شهرک «دیرکیفا» در شهرستان صور نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که به دنبال این حمله نیز دست‌کم یک نفر شهید شده است.