https://mehrnews.com/x3cfWN ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6852296 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲ اجتماع پرشور مردم رشت به شب نود و هشتم رسید رشت- اجتماع پرشور مردم رشت در میدان و در دفاع از وطن و نیروهای مسلح به شب نود و هشتم رسید. دریافت 6 MB فیلم: هما اکبری کد مطلب 6852296 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع پرشور مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم خمین در نود و هشتمین شب قرار عاشقی روایت عالم هندی از حمایت گسترده مردم هند از ایران در جریان جنگ رمضان تصاویر اختصاصی مهر از نود و هشتمین قرار شبانه مردم آستانه اشرفیه برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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