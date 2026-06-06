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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۲

اجتماع پرشور مردم رشت به شب نود و هشتم رسید

اجتماع پرشور مردم رشت به شب نود و هشتم رسید

رشت- اجتماع پرشور مردم رشت در میدان و در دفاع از وطن و نیروهای مسلح به شب نود و هشتم رسید.

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فیلم: هما اکبری

کد مطلب 6852296

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