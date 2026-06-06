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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶

اجتماع پرشور مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه

اجتماع پرشور مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه

شازند- در این ویدئو اجتماع پرشور شبانه مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6852289

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