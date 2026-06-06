https://mehrnews.com/x3cfWF ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶ کد مطلب 6852289 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۶ اجتماع پرشور مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه شازند- در این ویدئو اجتماع پرشور شبانه مردم شازند در نود و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6852289 کپی شد مطالب مرتبط نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه اجتماع پرشور رشتوندان به شب نود و هشتم رسید حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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