رضا باجولوند، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات این سازمان در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفهای با توجه به رسالت خود در ترویج فرهنگ مهارتآموزی و تسهیل اشتغال، همواره در صحنه خدمترسانی حضور داشته و تلاش کرده است در شرایط مختلف نقش مؤثری ایفا کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات این سازمان اجرای پویش «امداد ایران ماهر» بوده است، افزود: با توجه به نیاز مناطق آسیبدیده به نیروهای متخصص و ماهر برای مشارکت در بازسازی، این پویش راهاندازی شد تا نیروهای جهادی و افراد دارای مهارتهای فنی در یک بستر مشخص ثبتنام و سازماندهی شوند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز ادامه داد: در قالب این طرح، نیروهای داوطلب و جهادگر که توانایی مشارکت در ساختوساز و بازسازی واحدهای آسیبدیده را داشتند، شناسایی و با همکاری گروههای جهادی به مناطق مورد نیاز اعزام شدند که این اقدام نقش مؤثری در تسریع روند بازسازی ایفا کرده است.
باجولوند با اشاره به استقبال گسترده از این پویش در سطح کشور گفت: طرح امداد ایران ماهر بهصورت ملی اجرا شده و استان البرز نیز همگام با سایر استانها در این مسیر مشارکت فعال داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان در حوزه اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: یکی از برنامههای مهم سازمان آموزش فنی و حرفهای، اجرای طرح «کارآفند» و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه کسبوکارهای مهارتمحور بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای البرز تصریح کرد: با تلاش همکاران و حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موفق شدیم نخستین «پیشخوان مهارت و کارآفرینی» استان البرز را راهاندازی کنیم که هفته گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بهعنوان نماد ملی این طرح افتتاح شد.
وی هدف از راهاندازی این پیشخوان را ایجاد بستر مناسب برای اشتغال افراد دارای مهارت دانست و بیان کرد: بسیاری از افراد دارای گواهینامه مهارتی و توانمندیهای فنی، زمینه لازم برای بازاریابی و عرضه محصولات خود را در اختیار نداشتند که با ایجاد این فضا، امکان معرفی، فروش و توسعه محصولات آنان فراهم شده است.
باجولوند خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، همکاری و همافزایی مطلوبی میان دستگاههای مختلف از جمله اداره کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی شکل گرفته است تا افراد تحت پوشش و مهارتآموختگان بتوانند از ظرفیتهای ایجاد شده بهرهمند شوند.
وی افزود: این پیشخوان علاوه بر فراهم کردن فرصت عرضه محصولات، محیطی واقعی برای ارتقای مهارتهای شغلی و افزایش کیفیت تولیدات محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در توسعه تولید داخلی و حتی صادرات محصولات مهارتمحور ایفا کند.
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