صدور ۴۹۰ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی عصر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی که در شهرستان مراغه برگزار شد، با اشاره به اهمیت خاک و زمین در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: اگر مدیریت خاک و اراضی کشاورزی به‌درستی انجام نشود، تهدیداتی مانند آلودگی خاک و تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.

وی افزود: مدیریت صحیح اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مهم‌ترین وظایف مدیریت امور اراضی است. البته در برخی موارد با هدف سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌ها، مجوزهای قانونی برای تغییر کاربری صادر می‌شود.

احمدی با اشاره به اراضی ملی گفت: در صورت وجود طرح‌های سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های کشاورزی و حتی برخی طرح‌های غیرکشاورزی، امکان واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا در چارچوب قوانین وجود دارد.

وی رفع تداخلات اراضی کشاورزی با اراضی ملی را از دیگر اقدامات مهم این مدیریت عنوان کرد و افزود: این اقدام با هدف حل اختلافات موجود، تعیین تکلیف اراضی و کاهش مشکلات کشاورزان در حال انجام است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی را از اولویت‌های مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، صدور سند برای زمین‌های کشاورزی در حال پیگیری است تا از خرد شدن و قطعه‌قطعه شدن اراضی جلوگیری شود. همچنین رسیدگی به مسائل حقوقی باقی‌مانده از گذشته و صیانت همزمان از حقوق دولت و کشاورزان از دیگر وظایف این مدیریت است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال ۴۰ جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در استان برگزار شده است. این کمیسیون تنها مرجع قانونی تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده و هیچ کارگروه دیگری در این زمینه اختیار اظهارنظر ندارد.

احمدی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۹۰ مورد مجوز تغییر کاربری در سطح ۹۱ هکتار از اراضی استان صادر شده است. طرح‌های کشاورزی از پرداخت عوارض معاف هستند و در همین مدت ۵۱ میلیارد تومان عوارض از طرح‌های غیرکشاورزی دریافت و به حساب خزانه واریز شده است.

وی همچنین افزود: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۰۵ مورد تغییر کاربری در استان انجام شده که از محل آن ۱۱۶ میلیارد تومان عوارض دریافت شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون تبصره یک گفت: در حال حاضر فرآیند اخذ آرای اعضای کمیسیون به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و استان آذربایجان شرقی در این زمینه جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

در پایان این نشست، اصحاب رسانه به همراه مسئولان از برخی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در شهرستان مراغه بازدید کردند و ضمن بررسی روند فعالیت این واحدها، مسائل و مشکلات موجود در راستای رفع موانع تولید مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.