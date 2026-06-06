جاده فیض آباد به کاشمر ۳ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغی اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با سواری کوئیک در مسیر فیض‌آباد به کاشمر، ۲ کیلومتر بعد از فیض‌آباد، سه کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

مسئول روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه افزود: مصدوم حادثه برای مداوا به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شد.

وی ادامه داد: این حادثه ساعت ۱۹:۱۶ به مرکز اورژانس گزارش شد و بی‌درنگ پایگاه‌های اورژانس فیض‌آباد و عبدل‌آباد به همراه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

صباغی بیان کرد: متأسفانه در این حادثه، سه نفر از سرنشینان دو خودرو جان خود را از دست دادند و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.