جاده فیض آباد به کاشمر ۳ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صباغی اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با سواری کوئیک در مسیر فیضآباد به کاشمر، ۲ کیلومتر بعد از فیضآباد، سه کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
مسئول روابط عمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه افزود: مصدوم حادثه برای مداوا به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شد.
وی ادامه داد: این حادثه ساعت ۱۹:۱۶ به مرکز اورژانس گزارش شد و بیدرنگ پایگاههای اورژانس فیضآباد و عبدلآباد به همراه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
صباغی بیان کرد: متأسفانه در این حادثه، سه نفر از سرنشینان دو خودرو جان خود را از دست دادند و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
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