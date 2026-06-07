اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر قا اشاره به شروع فصل برداشت گندم گفت که هم اکنون ۲۴ مرکز خرید گندم در استان مازندران فعال است و از این تعداد، ۱۳ مرکز در بالا دست توسط شرکت تعاونی روستایی آماده‌سازی شده و کشاورزان هیچ دغدغه‌ای برای تحویل گندم امسال ندارند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر، کارشناسان ناظر میزان رطوبت را کنترل می‌کنند تا مشکلی مانند سبز شدن گندم در دپوها مانند سال‌های گذشته پیش نیاید.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت توسعه نباید به بهای تصرف زمین‌های حاصلخیز کشاورزی تمام شود و بر ضرورت اجرای یک اراده جدی در سراسر استان برای حراست از اراضی تأکید کرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: متأسفانه در افزایش حریم شهرها و روستاها، استفاده از زمین‌های کشاورزی بدون نگاه دلسوزانه صورت می‌گیرد.

وی افزود::اگر قرار است توسعه را پیش ببریم، نباید هزینه آن را از اراضی کشاورزی پرداخت کنیم و برای حراست از این سرمایه ملی، نیازمند یک عزم و اراده جدی در همه استان از شهرستان‌های بزرگ تا سطح روستاها هستیم تا این نگاه به عنوان یک قاعده کلی و الزام‌آور پیاده شود.