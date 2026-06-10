حتی یک کمباین در برخی شهرهای قطب گندم مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌هایی بود که ایران تجربه کرد.

وی توضیح داد: در آن سال سه جنگ شامل جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی ماه و نبرد رمضان به طور همزمان پشت سر گذاشته شد.

تیموری افزود: همزمانی نبرد رمضان با ماه مبارک رمضان و بازار شب عید، همراه با تحریم‌های اقتصادی، شرایط بی‌سابقه‌ای خلق کرد و در چنین وضعیتی، تأمین مایحتاج عمومی کشور مدیون تلاش شبانه‌روزی سازمان جهاد کشاورزی به ویژه در استان مازندران بود.

به گفته وی، اگر تولیدات بخش کشاورزی نبود، ایران توان تاب‌آوری در برابر آنچه بر آن تحمیل شد را نداشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به بیانی از امام راحل که کشاورزی محور استقلال است، تصریح کرد: متأسفانه در پنج دهه گذشته این جمله کلیدی هرگز به شکل برنامه‌محور اجرا نشد.

وی تأکید کرد: امروز همه سیاست‌گذاران دریافته‌اند که امنیت غذایی بدون پشتیبانی از بخش کشاورزی محقق نمی‌شود.

تیموری همچنین به جایگاه ویژه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزی به دلیل گستردگی بدنه اجرایی، هم عائله‌مند و هم پر مسئولیت است و به همین دلیل مقام معظم رهبری نماینده مستقیم خود را در این وزارتخانه منصوب کرده‌اند. وی این اقدام را نشانه عمق توجه ولی فقیه به عرصه کشاورزی دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم احیای گفتمان کشاورزی محور استقلال تأکید کرد و خواستار همراهی رسانه‌ها و بخش خصوصی شد واعلام کرد : سازمان متبوعش به بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی نگاه می‌کند و در ۹ حوزه تخصصی برنامه‌های محوری دارد.

تیموری با اشاره به دستاوردهای شش ماهه اخیر گفت: دو نهال عاری از بیماری با برند سفید ثبت شده و برنامه گسترده‌ای برای تولید محصولات زراعی از برنج و گندم گرفته تا علوفه و حبوبات در دست اجراست.

وی در پایان به مشکل کمبود ماشین‌آلات کشاورزی در مازندران اشاره کرد و گفت که در برخی شهرهای استان که قطب تولید گندم هستند حتی یک دستگاه کمباین وجود ندارد.

به گفته وی، شکاف ضریب توسعه ماشین‌آلات، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان برای تأمین منابع استراتژیک در سال جاری است.