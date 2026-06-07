به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سیاسی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کردند که فرانسه به همراه چند کشور اروپایی به دنبال اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی از طریق تحریم های هماهنگ شده است.

در این گزارش آمده است، تحریم های مذکور علیه شهرک نشینان صهیونیست که دست به اقدامات وحشیانه ضد فلسطینی ها در کرانه باختری می زنند اعمال می شود. این تحریم ها شامل بلوکه شدن اموال و منع سفر خواهد بود.

هنوز لیست صهیونیست هایی که شامل این تحریم ها می شوند نهایی نشده و احتمال می رود طی روزهای آتی یک بیانیه رسمی صادر شود.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که کشورهای مذکور از حامیان اصلی جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها به شمار می روند.