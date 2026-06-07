به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «العهد»، «علی المقداد» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان با رد قاطع ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره وجود کانالهای ارتباطی مستقیم با حزبالله، پرده از دروغپردازی جدید کاخ سفید برداشت.
وی با صراحت تأکید کرد: هیچگونه ارتباط مستقیمی با آمریکاییها، نه با شخص ترامپ و نه با هیچ فرد دیگری وجود ندارد و تبادل پیامها صرفاً به صورت غیرمستقیم و از طریق واسطهها و کشورهایی نظیر قطر، عربستان و مصر انجام میشود که مسئولیت مدیریت این تماسها را چه با دولت بیروت و چه از طریق نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان بر عهده دارند.
این افشاگری پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته ترامپ ادعا کرده بود که به طور مستقیم با حزبالله و رژیم صهیونیستی در تماس بوده و موافقت آنها را برای آتشبس جلب کرده است.
المقداد در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که حتی رئیس پارلمان لبنان نیز از توافقِ یکجانبه اعلامشده در واشنگتن به شدت شگفت زده و شوکه شده است؛ چرا که حتی با وجود هماهنگیهای پیشین از طریق میانجیها، رئیس مجلس هرگز انتظار چنین خروجی و نتیجهای را از سوی مقامات آمریکایی نداشته است.
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