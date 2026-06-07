افشای رسوایی جنسی در پلیس رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت فاش کرد، اداره قضایی رژیم صهیونیستی تحقیقات درباره رسوایی جنسی نیروهای پلیس این رژیم را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گذشته همکار پلیس خود را در داخل آپارتمانش زندانی کرده و به وی تجاوز کرده است.

این نخستین پرونده رسوایی جنسی در اراضی اشغالی به شمار نمی رود چرا که پیش از این نیز مقامات نوادا در آمریکا، تام آرتیوم، رئیس بخش اطلاعات و هوش مصنوعی کابینه رژیم صهیونیستی که از نزدیکان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم به شمار می‌رود را به اتهام فریب یک کودک آمریکایی از طریق اینترنت و تجاوز به او در ایالت لاس وگاس دستگیر کردند.

همچنین تحقیقات گسترده منتشر شده از سوی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که حاییم یوسف دیوید خاخام معروف این رژیم به چندین زن اسرائیلی تعرض کرده است.

قربانیان این خاخام معروف تاکید کرده‌اند که بعد از درخواست برای دریافت توصیه و نصیحت در راستای بهبود زندگی خود به نزد وی می‌رفتند اما در معرض تعرض قرار می‌گرفتند.