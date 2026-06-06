جنگ قدرت در موساد بالا گرفت؛ رئیس جدید معاونش را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه الشروق مصر، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) شاهد یک تغییر مهم در ساختار مدیریتی خود بوده است؛ به‌ طوری که «رومن گافمن» رئیس جدید این سازمان، معاون خود و نفر دوم موساد را که با حرف اختصاری «آ.» شناخته می‌شود را از سمتش برکنار کرد.

براساس این گزارش، از این فرد به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های جانشینی «دیوید بارنیا» رئیس پیشین موساد یاد می‌شد.

منابع آگاه به رسانه‌های صهیونیستی گفته‌اند که معاون برکنار شده از نزدیکان برنیا بوده و وی مخالف جدی انتصاب گافمن [رئیس جدید موساد] بوده بود.

گافمن پیشتر، مشاور نظامی نتانیاهو بوده است.

به گفته این منابع، برنیا تلاش کرده بود معاون خود را به‌ عنوان جانشینش در رأس موساد معرفی کند، اما در نهایت نتانیاهو گافمن را برای این سمت برگزید.

بر اساس این گزارش، مقام برکنار شده بیش از ۲۲ سال سابقه فعالیت در حوزه عملیات‌های مخفی داشته و در طول دوران خدمت خود فرماندهی سه بخش عملیاتی موساد را بر عهده داشته است.

وی همچنین پنج بار موفق به دریافت «جایزه امنیت اسرائیل» شده بود.

منابع مذکور افزوده‌اند که از جمله بارزترین پرونده‌های تحت مدیریت این مقام اطلاعاتی، تلاش های موساد برای سرنگونی حکومت در ایران بوده که تاکنون محقق نشده است.

در مقابل، برخی محافل داخلی موساد از سرعت تصمیم گافمن برای برکناری معاون خود انتقاد کردند.

این منابع معتقدند رئیس جدید به دلیل پیشینه عمدتاً نظامی خود، تجربه کمتری در ساختار اطلاعاتی موساد دارد و حفظ معاون پیشین در یک دوره انتقالی می‌توانست به انتقال تجربیات و مدیریت روان‌تر پرونده‌های حساس کمک کند.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این اقدام گافمن، اعلام کرد که معاون جدید از میان نیروهای داخلی موساد انتخاب خواهد شد.