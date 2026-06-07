به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کیم یو جونگ، معاون دبیرکل کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی و خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر این کشور تاکید کرد، کره شمالی هرگز از جایگاه خود به عنوان یک کشور مسلح به سلاح هسته‌ای دست نخواهد کشید.

وی اضافه کرد، پیونگ یانگ هیچ تهدیدی را تحمل نخواهد کرد و به قابلیت‌های هسته‌ای خود پایبند خواهد ماند. شرایط ما به عنوان یک قدرت هسته ای مطلقا غیر قابل مذاکره است. کره شمالی در مورد خلع سلاح هسته‌ای «سر سوزنی» امتیاز نخواهد داد، بلکه در عوض قابلیت‌های هسته‌ای خود را تقویت خواهد کرد.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز پیش از سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به این کشور، از ناوشکن دریایی «کانگ کون» بازدید کرد. وی در جریان این بازدید بر لزوم تقویت توانمندی‌های دریایی کشورش برای بازدارندگی جنگ هسته‌ای تأکید کرد.

خبرگزاری کره شمالی با اعلام این خبر گفت که کیم از آزمایش‌ دریایی یک کشتی جنگی که پس از شکست پرتاب آن در سال گذشته تعمیر شده بود، بازدید کرد و متعهد شد که تلاش‌ها برای ساخت یک ناوگان دریایی هسته‌ای را تسریع بخشد.

بر اساس این گزارش، کیم روز پنج شنبه گذشته از ناوشکن ۵ هزار تنی کانگ کون که تحت آزمایش‌های تست توانمندی قرار داشت، بازدید کرد.