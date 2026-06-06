به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، پیش از سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به این کشور، از ناوشکن دریایی «کانگ کون» بازدید کرد. وی در جریان این بازدید بر لزوم تقویت توانمندیهای دریایی کشورش برای بازدارندگی جنگ هستهای تأکید کرد.
خبرگزاری کره شمالی با اعلام این خبر گفت که کیم از آزمایش دریایی یک کشتی جنگی که پس از شکست پرتاب آن در سال گذشته تعمیر شده بود، بازدید کرد و متعهد شد که تلاشها برای ساخت یک ناوگان دریایی هستهای را تسریع بخشد.
بر اساس این گزارش، کیم روز پنج شنبه گذشته از ناوشکن ۵ هزار تنی کانگ کون که تحت آزمایشهای تست توانمندی قرار داشت، بازدید کرد.
کیم جونگ اون خواستار توسعه سریع نیروهای دریایی شد تا قادر به ایفای نقش بیشتر در بازدارندگی هستهای کشور باشد و در هر زمان لازم، ضربه قاطعی به دشمن در زیر آب یا روی سطح آن وارد کنند.
رهبر کره شمالی تأکید کرد که نیروی دریایی، محور اصلی یک طرح دفاعی جدید ۵ ساله است که در کنفرانس حزب حاکم در اوایل سال جاری تصویب شد و شامل ساخت ناوشکنهای بزرگتر از کلاس ۱۰ هزار تن و توسعه سلاحهای مخفی زیر آب است.
کانگ کون دومین ناوشکنی است که کره شمالی از آن رونمایی کرده است. رسانههای دولتی گزارش دادند که این دو کشتی برای حمل طیف وسیعی از سیستمهای تسلیحاتی، از جمله سلاحهای ضد هوایی و ضد کشتی، و همچنین موشکهای بالستیک و موشکهای کروز قادر به حمل کلاهکهای هستهای طراحی شدهاند.
افشای بازدید کیم از ناوشکن یک روز پس از تأیید رسانههای دولتی کره شمالی و چین مبنی بر اینکه شی جین پینگ دوشنبه از کره شمالی بازدید خواهد کرد، صورت میگیرد که جدیدترین نشانه از تلاشهای پکن برای تقویت روابط با همسایه هستهای خود است.
کیم پیش از این در جریان بازدید از مکانی که فاش نشد، متعهد شد که نیروهای هستهای کشور را «با سرعتی فوق العاده» گسترش دهد، اقدامی که کارشناسان آن را بازتاب تمایل او برای تثبیت جایگاه کره شمالی به عنوان یک کشور هستهای پیش از سفر شی جین پینگ میدانند.
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