سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی بعد از ۷ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تلویزیون چین گزارش داد، شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور وارد کره شمالی شده است.

بر اساس این گزارش، این نخستین سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی طی هفت سال گذشته به شمار می رود.

لازم به ذکر است رهبر کره شمالی دو روز پیش از سفر رئیس جمهور چین به این کشور از توانمندی های هسته ای دریایی جدید کره شمالی بازدید کرد.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، پیش از سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به این کشور، از ناوشکن دریایی «کانگ کون» بازدید کرد. وی در جریان این بازدید بر لزوم تقویت توانمندی‌های دریایی کشورش برای بازدارندگی جنگ هسته‌ای تأکید کرد.