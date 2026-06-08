جزییاتی از دیدار میان رئیس جمهور چین و رهبر کره‌ شمالی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، شی‌جین پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه در اولین سفر خود به کره شمالی پس از تقریباً ۷ سال وارد پیونگ یانگ شد.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی شخصا همراه با گارد تشریفات از شی و پنگ لی یوان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی جین پینگ رئیس جمهور در دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بار دیگر تأکید کرد که دوستی دیرینه میان چین و کره شمالی تغییر نخواهد کرد.

شی جین پینگ و کیم جونگ اون در سخنانی خود در پیونگ یانگ متعهد شدند که اعتماد سیاسی میان دو کشور را تعمیق بخشیده، همکاری های فیمابین را گسترش دهند و هماهنگی در زمینه امنیت و توسعه منطقه‌ای را تقویت کنند.