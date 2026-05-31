تاکید سئول بر همکاری با واشنگتن علیه پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آن گیو بک، وزیر دفاع کره جنوبی گفت سئول به تعمیق و گسترش همکاری با واشنگتن در زمینه مهار پیونگ یانگ ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد که کره جنوبی برای تقویت هم‌زمان اتحاد با آمریکا و توان دفاعی ملی خود تلاش خواهد کرد.

روابط دو کره به خاطر دخالت قدرت های فرامنطقه ای در منطقه شبه جزیره در سال های اخیر پرتنش بوده است.

در شرایط تهدیدات آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی تلاش کرده با نزدیک شدن بیشتر به قدرت های شرقی از جمله چین و روسیه موازنه را به نفع خود تغییر دهد.