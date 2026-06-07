به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدریان صبح یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی و بخش ایوانکی گرمسار در محل فرمانداری شهرستان، بر ضرورت حرکت از رویکرد سنتی به سمت برنامهمحوری در دهیاریها تأکید کرد.
وی با تاکید بر اجرای طرح های درآمد زا با انجام برنامه ریزی، نگاه اقتصادی و رعایت تمامی جوانب از جمله ظرفیت های موجود در روستاها گفت: با عنایت به پتانسیل بالای منطقه در زمینه انرژی خورشیدی، میتوان احداث نیروگاههای خورشیدی را به عنوان اولویت اصلی ایجاد طرح های درآمدزایی در روستاها پیگیری و اجرا کرد.
مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری سمنان ادامه داد: دهیاریها در این خصوص میتوانند با تدوین برنامههای عملیاتی، علاوه بر تأمین بخشی از درآمدهای پایدار روستا، در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، گامی مؤثر در تولید انرژی پاک بردارند.
حیدریان اظهار داشت:حمایت از راهاندازی این نیروگاهها در مقیاس کوچک روستایی، علاوه بر اشتغالزایی، وابستگی به منابع مالی را کاهش میدهد و میتواند ثبات مالی برای رسیدن روستاها به توسعه و تعالی را ایجاد نماید؛ و دفتر روستایی استانداری با حمایت دهیاری ها در راستای دریافت تسهیلات اشتغالزایی مطابق شیوه نامه های ارسالی میتواند گام های مؤثری بردارد.
حیدریان در ادامه با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان دهیاریها و دستگاههای اجرایی مرتبط، حل مشکلات روستاها را در گرو تعامل مؤثر و پیگیری مستمر دانست.
وی همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی نیمهتمام، خواستار اولویتدهی جهت اتمام طرحهای جاری شد و تصریح کرد: پروژه های جدید نیز باید با اولویت اجرا شود.
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