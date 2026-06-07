آغاز برداشت گندم از ۲۷۰ هکتار شالیزارهای بابلسر

سید جعفر نصیری، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری ۲۷۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم رفته و بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که بخش عمده این مزارع به مرحله کامل رسیدگی رسیده و آماده درو شده‌اند.

وی با اشاره به برداشت اولیه از دو هکتار از این مزارع افزود: میانگین عملکرد در این سطح اولیه، چهار تن در هکتار ثبت شده که محصول مذکور به مراکز خرید تضمینی معرفی شده از سوی اداره کل غله و بازرگانی، تحویل داده شده است.

نصیری ضمن تشریح فرآیند خرید محصول توسط بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: کارخانه آرد کوثر و کارخانه آرد نمونه جویبار به عنوان دو مرکز خرید تعیین شده، آمادگی کامل برای دریافت گندم کشاورزان و انجام تشریفات مرتبط با خرید را دارند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر در پایان با اشاره به اهمیت استراتژیک این محصول، اظهار داشت: با توجه به شرایط مطلوب مزارع و روند برداشت، پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید گندم شهرستان به هزار تن برسد که بخش قابل توجهی از آن در قالب خرید تضمینی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل زنجیره برداشت تا تحویل، نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی کشور ایفا می‌کند.