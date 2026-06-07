جعفر فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری پویش پاکسازی روستای موئیل همزمان با هفته محیط زیست اظهار کرد: این برنامه با حضور اهالی روستا، دانش‌آموزان، فعالان محلی و کارشناسان محیط زیست برگزار شد و هدف اصلی آن ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مردم بود.

وی افزود: روستای موئیل یکی از روستاهای شاخص گردشگری شهرستان مشگین‌شهر و از کاندیداهای ثبت جهانی روستاهای گردشگری است و بدون تردید حفظ پاکیزگی محیط، صیانت از منابع طبیعی و مشارکت مردم محلی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه در این مسیر به شمار می‌رود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگین‌شهر گفت: در جریان این پویش، شرکت‌کنندگان اقدام به پاکسازی معابر، طبیعت اطراف روستا و حاشیه مسیرهای گردشگری کردند و کارشناسان محیط زیست نیز آموزش‌های لازم در زمینه مدیریت پسماند، تفکیک زباله از مبدا و حفاظت از منابع طبیعی را به دانش‌آموزان و اهالی ارائه دادند.

فرامرزی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در میان نسل جوان بیان کرد: حضور دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده توجه نسل آینده به موضوع محیط زیست و توسعه پایدار است و این مسئله می‌تواند در آینده به حفظ ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه کمک کند.

وی گفت: اداره میراث فرهنگی مشگین‌شهر در مسیر ثبت هشت روستای هدف گردشگری شهرستان، تلاش می‌کند برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم محلی توسعه دهد تا زیرساخت‌های لازم برای معرفی این روستاها در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

سرپرست میراث فرهنگی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: امروز توسعه گردشگری بدون توجه به حفاظت از محیط زیست امکان‌پذیر نیست و جوامع محلی مهم‌ترین سرمایه برای صیانت از طبیعت و معرفی ظرفیت‌های بومی محسوب می‌شوند.

روستای موئیل به دلیل قرار گرفتن در دامنه سبلان، طبیعت بکر، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری، یکی از روستاهای مهم و مستعد توسعه گردشگری در شهرستان مشگین‌شهر به شمار می‌رود.