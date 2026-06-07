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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

فرامرزی: مسیر ثبت جهانی روستاهای گردشگری با مشارکت مردم هموار می‌شود

فرامرزی: مسیر ثبت جهانی روستاهای گردشگری با مشارکت مردم هموار می‌شود

مشگین شهر-سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگین‌شهر گفت:مشارکت مردم و اجرای برنامه‌های فرهنگی و زیست‌محیطی در روستاهای هدف گردشگری، نقش مهمی در تقویت شاخص‌های ثبت جهانی دارد.

جعفر فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری پویش پاکسازی روستای موئیل همزمان با هفته محیط زیست اظهار کرد: این برنامه با حضور اهالی روستا، دانش‌آموزان، فعالان محلی و کارشناسان محیط زیست برگزار شد و هدف اصلی آن ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان مردم بود.

وی افزود: روستای موئیل یکی از روستاهای شاخص گردشگری شهرستان مشگین‌شهر و از کاندیداهای ثبت جهانی روستاهای گردشگری است و بدون تردید حفظ پاکیزگی محیط، صیانت از منابع طبیعی و مشارکت مردم محلی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه در این مسیر به شمار می‌رود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگین‌شهر گفت: در جریان این پویش، شرکت‌کنندگان اقدام به پاکسازی معابر، طبیعت اطراف روستا و حاشیه مسیرهای گردشگری کردند و کارشناسان محیط زیست نیز آموزش‌های لازم در زمینه مدیریت پسماند، تفکیک زباله از مبدا و حفاظت از منابع طبیعی را به دانش‌آموزان و اهالی ارائه دادند.

فرامرزی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در میان نسل جوان بیان کرد: حضور دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده توجه نسل آینده به موضوع محیط زیست و توسعه پایدار است و این مسئله می‌تواند در آینده به حفظ ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه کمک کند.

وی گفت: اداره میراث فرهنگی مشگین‌شهر در مسیر ثبت هشت روستای هدف گردشگری شهرستان، تلاش می‌کند برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم محلی توسعه دهد تا زیرساخت‌های لازم برای معرفی این روستاها در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.

سرپرست میراث فرهنگی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: امروز توسعه گردشگری بدون توجه به حفاظت از محیط زیست امکان‌پذیر نیست و جوامع محلی مهم‌ترین سرمایه برای صیانت از طبیعت و معرفی ظرفیت‌های بومی محسوب می‌شوند.

روستای موئیل به دلیل قرار گرفتن در دامنه سبلان، طبیعت بکر، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری، یکی از روستاهای مهم و مستعد توسعه گردشگری در شهرستان مشگین‌شهر به شمار می‌رود.

کد مطلب 6852450

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