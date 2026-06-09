به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقیه اهری صبح سهشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مشگینشهر با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع که در سالن فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در سایه اجرای مطلوب این طرح در مشگینشهر و با همراهی مردم و تمامی دستگاهها، امکان تحقق اهداف حوزه سلامت وجود دارد.
وی با بیان اینکه سلامت محصول همکاری جمعی در همه حوزهها است، افزود: تمامی ارکان و دستگاهها باید در کنار حوزه بهداشت و درمان پای کار باشند تا بتوان سلامت عمومی جامعه را ارتقا داد.
معاون بهداشت و درمان استان اردبیل با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در استان گفت: در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیش از ۷۰۰ مرکز خدمات سلامت فعالیت میکنند که ۱۲۵ مرکز مربوط به شهرستان مشگینشهر است و در حال حاضر ۱۸ مرکز نیز آماده ارائه خدمات در قالب این طرح هستند.
صادقیان با تاکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه سلامت بیان کرد: یکی از علل اصلی مرگومیر، بیماریهای قلبی و عروقی است که نزدیک به ۵۰ درصد بیماریها را شامل میشود و تغییر سبک زندگی در کاهش این بیماریها نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به افزایش بیماریهای غیرواگیر اظهار کرد: در بحث کبد چرب هیچ داروی مصوب و قطعی وجود ندارد و تنها راهکار مؤثر، پیادهروی، فعالیت روزانه و اصلاح سبک زندگی است.
معاون بهداشت و درمان استان اردبیل ادامه داد: استان اردبیل از استانهای دارای آمار بالای چاقی و فشار خون است و در صورت اجرای کامل پزشک خانواده، ارتباط مستمر میان پزشک و جمعیت تحت پوشش شکل خواهد گرفت.
صادقیان با بیان اینکه هزینه نظام سلامت در ایران سالانه حدود ۲۱ میلیارد دلار است، افزود: حدود ۳۰ درصد این هزینهها هدر میرود و نزدیک به ۱۰ درصد هزینههای سلامت صرف درمان بیماران دیالیزی میشود.
وی گفت: پیشبینی میشود طی ۲۰ سال آینده نرخ دیابت در ایران ۸۷ درصد افزایش یابد و این بیماری سالانه میلیونها نفر را در دنیا به کام مرگ میکشاند، بنابراین تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی یک ضرورت جدی است.
وی افزود: نخستین گام در مدیریت بیماران دیابتی، کاهش حداقل پنج درصد وزن بدن است و اجرای پزشک خانواده میتواند در کنترل بیماریهایی همچون دیابت، فشار خون و بیماریهای غیرواگیر نقش مؤثری داشته باشد.
صادقیان با اشاره به هزینههای سنگین درمان اظهار کرد: هزینه درمان بیماران دیالیزی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید که مصرف بالای نمک، پرخوری، بیخوابی و سبک زندگی ناسالم از عوامل اصلی بروز این مشکلات است.
وی خاطرنشان کرد: بیمه سلامت ماهانه حدود ۱۸۳ میلیارد تومان هزینه دارد و سالانه هزاران میلیارد تومان در حوزه سلامت کشور هزینه میشود که بخش قابل توجهی از آن با پیشگیری و نظاممند شدن خدمات سلامت قابل مدیریت است.
معاون بهداشت و درمان استان اردبیل تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان تنها محدود به خانههای بهداشت نیست بلکه بیمارستانها و مراکز تخصصی نیز بخشی از این شبکه جامع هستند و باید خدمات مراقبتی از جمله کنترل فشار خون، دیابت و معاینات دورهای به صورت منظم انجام شود.
صادقیان بیان کرد: اگر طرح پزشک خانواده بهصورت کامل اجرا شود، حدود ۳۰ درصد مراجعات غیرضروری کاهش یافته و ۲۰ درصد از هزینههای نظام سلامت نیز کم خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت عدالت در سلامت گفت: در مشگینشهر باید شرایطی فراهم شود که شهروندان فارغ از طبقه اجتماعی، از خدمات سلامت مناسب برخوردار شوند و مردم نیز اجرای این طرح را مطالبه کنند.
معاون بهداشت و درمان استان اردبیل افزود: در شهرستان مشگینشهر ۱۵ پایگاه بهصورت تجمیعی خدمات سلامت ارائه خواهند داد تا نظام سلامت مردم شهرستان به شکل منسجم و نظاممند ساماندهی شود.
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