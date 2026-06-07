به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توکلی، مدیرعامل و رئیس بیمارستان ساسان با اشاره به سابقه این مرکز در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران اظهار کرد: بیمارستان ساسان به عنوان یک مرکز کشوری برای ایثارگران، از دوران دفاع مقدس تاکنون در حوزه درمان و حمایت از این قشر فعالیت داشته است.

وی افزود: با آغاز جنگ رمضان و افزایش تعداد مجروحان در تهران، بیمارستان ساسان از همان روزهای نخست به‌صورت داوطلبانه پذیرش و درمان مجروحان را آغاز کرد. پس از کاهش شرایط بحرانی اولیه و با توجه به وجود برخی بیماران با آسیب‌های پیچیده در نقاط مختلف کشور که اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام شده بود اما همچنان به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی نیاز داشتند، بر اساس دستور ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران تصمیم گرفته شد بخش ویژه‌ای برای درمان و پیگیری وضعیت این بیماران در بیمارستان ساسان ایجاد شود.

رئیس بیمارستان ساسان درباره نحوه فعالیت این بخش ویژه توضیح داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی استان‌ها را در جریان این طرح قرار داد و هر بیمارستانی که دارای بیمار یا مجروح با شرایط پیچیده درمانی بود، از طریق بنیاد شهید نسبت به معرفی فرد اقدام و پس از بررسی شرایط بیمار، فرآیند پذیرش و درمان در بیمارستان ساسان انجام می‌شد. بخش عمده فعالیت این مرکز در حوزه خدمات فوق‌تخصصی از جمله ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی‌های ترمیمی و سایر رشته‌های تخصصی متمرکز بود. برای اجرای این طرح، یکی از بخش‌های بیمارستان به طور کامل تخلیه و به این مأموریت اختصاص داده شد تا بتواند پاسخگوی تمامی نیازهای درمانی بیماران باشد.

توکلی با اشاره به تشکیل تیم‌های تخصصی درمانی گفت: برای موفقیت این طرح، علاوه بر فراهم‌سازی فضای مناسب، نیازمند پزشکانی بودیم که در کنار تخصص علمی، امکان دسترسی شبانه‌روزی به آنان وجود داشته باشد. خوشبختانه در میان پزشکان متعهد و ارزشی بیمارستان، برای هر رشته تخصصی یک تا سه پزشک انتخاب شدند و پس از مذاکرات انجام‌شده، همگی با طیب خاطر همکاری در این طرح را پذیرفتند. در کنار تیم پزشکی، گروهی از نیروهای پیراپزشکی نیز مسئولیت تریاژ و ارزیابی بیماران را بر عهده گرفتند. هر بیمار پس از معرفی از سوی بنیاد و هماهنگی، توسط پزشک مربوطه ویزیت و روند درمان وی آغاز می‌شد.

مدیرعامل بیمارستان ساسان با ارائه آماری از روند درمان مجروحان گفت: تاکنون حدود ۴۰ نفر از مجروحان دارای شرایط پیچیده به این مرکز منتقل شده‌اند که خوشبختانه روند درمان آنان با موفقیت انجام شده است. در حال حاضر تنها یک بیمار با ضایعه شدید مغزی و آسیب گسترده به استخوان جمجمه در بیمارستان بستری است که از فروردین‌ماه تحت درمان قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود وی نیز در روزهای آینده ترخیص شده و ادامه مراقبت‌های درمانی خود را در منزل دریافت کند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات بیمارستان ساسان در جریان این بحران در سه سطح ارائه شد؛ نخست پذیرش فوری مجروحان و ارائه خدمات اورژانسی، دوم درمان افرادی که دارای علائم و آثار ناشی از مجروحیت بودند و در مراحل بعدی مراجعه کردند و سوم ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در قالب کلینیک و بخش ویژه درمان مجروحان.

توکلی در پایان تأکید کرد: تمامی این خدمات در چارچوب وظایف قانونی و رسالت انسانی بیمارستان ساسان ارائه شده است.