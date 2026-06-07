مرادزاده: حفاظت از دلفین گوژپشت زمینه ساز سلامت خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده در آیین رونمایی از تمبر دلفین گوژپشت خلیج فارس با گرامیداشت هفته محیط‌زیست اظهار کرد: دلفین گوژپشت تنها یک جانور دریایی نیست، بلکه از گونه‌های پرچم‌دار اکوسیستم خلیج فارس است و حضور آن نشانه‌ای روشن از سلامت دریا، پایداری زنجیره غذایی و جریان حیات در زیست‌بوم دریایی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شعار امسال هفته محیط‌زیست با عنوان «حفاظت محیط‌زیست، حفاظت امنیت ملی» افزود: وقتی از حفاظت دلفین گوژپشت سخن می‌گوییم، در واقع از سلامت خلیج فارس، امنیت سفره غذایی مردم، معیشت صیادان و آینده فرزندان این سرزمین سخن گفته‌ایم؛ چراکه دریای سالم، غذای سالم و جامعه‌ای سالم و پایدار به همراه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با تشریح روند علمی پایش این گونه ارزشمند بیان کرد: پایش دلفین‌های گوژپشت در آب‌های استان بوشهر از سال ۱۳۹۲ با ابتکار انجمن «طرح سرزمین»، حمایت شرکت پتروشیمی نوری و تأیید اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در پارک ملی دیر ـ نخیلو آغاز شد و تا سال ۱۳۹۸ به تهیه گزارش‌های فصلی، آموزش جوامع محلی و دانش‌آموزان، تقویت شبکه امداد و نجات پستانداران دریایی و تدوین «برنامه اقدام و عمل دلفین گوژپشت» برای سواحل جنوبی ایران منجر شد.

مرادزاده ادامه داد: این مسیر پس از یک وقفه چهارساله، بار دیگر با همت شرکت پتروشیمی نوری و همکاری مؤسسه حفاظت محیط‌زیست قشم از سر گرفته شد و تولید محتوای آموزشی و طرح موضوع پایش در مجامع علمی کشور، از دیگر دستاوردهای ارزشمند آن بوده است.

به گفته وی، رونمایی از تمبر دلفین گوژپشت، تجلیل از سال‌ها تلاش پژوهشگران، محیط‌بانان، جوامع محلی و حامیانی است که در مسیر حفاظت از این گونه ارزشمند نقش‌آفرینی کرده‌اند.