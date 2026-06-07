به گزارش خبرنگار مهر، رشاد ممدف که همزمان هدایت تیم‌های ملی جودوی بزرگسالان و جوانان ایران را برعهده دارد درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی ملی‌پوشان گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کرده بودم، به دلیل شرایط ناشی از جنگ، ورزشکاران ما به مدت سه ماه از تمرینات منظم دور بودند و تنها در ۱۰ روز گذشته توانسته‌ایم تمرینات را از سر بگیریم. نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی نیز هم‌اکنون در مشهد در حال برگزاری است.

وی افزود: بازگشت به تمرینات فشرده پس از سه ماه وقفه، چالش بزرگی برای هر ورزشکاری محسوب می‌شود. جودوکاران ما با تمام توان تلاش می‌کنند تا به شرایط ایده‌آل بازگردند اما واقعیت این است که هیچ ورزشکاری نمی‌تواند در مدت ۱۰ یا ۲۰ روز به اوج آمادگی برسد. رسیدن به فرم مطلوب نیازمند زمان است و با توجه به نزدیک بودن مسابقات ناگویا زمان چندان به نفع ما نیست.

سرمربی تیم‌ ملی جودو با وجود این شرایط، از تلاش و انگیزه بالای ملی‌پوشان تمجید کرد و گفت: با وجود همه دشواری‌ها، ورزشکاران ما دست از تلاش برنداشته‌اند و امیدواریم در آینده نزدیک به سطح خوبی از آمادگی برسند. آنها حتی در شرایطی که تمرینات منظمی نداشتند توانستند در مسابقات الجزایر عملکرد موفقی داشته باشند و سه مدال طلا کسب کنند.

ممدف ادامه داد: کسب سه مدال طلا در الجزایر دستاوردی بسیار ارزشمند برای جودوی ایران بود. این موفقیت نشان داد که جودوی ایران همچنان از ظرفیت و قدرت بالایی برخوردار است. علاوه بر مدال‌آوری، ورزشکاران ما توانستند جایگاه خود را در رنکینگ جهانی نیز بهبود ببخشند که موضوع بسیار مهمی است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور در رقابت‌های سطح بالا اظهار داشت: مسابقات گرنداسلم فرصت بسیار ارزشمندی برای کسب تجربه است. صرف‌نظر از نتیجه نهایی، رقابت روی یک تاتامی با بهترین جودوکاران جهان نقش مهمی در رشد و پیشرفت ورزشکاران جوان دارد و بهترین آمادگی برای حضور در مسابقات آینده محسوب می‌شود.

سرمربی تیم ملی جودو افزود: موفقیت در سطح جهانی تنها از مسیر حضور مستمر در مسابقات بزرگ و رویارویی با حریفان قدرتمند به دست می‌آید. ورزشکاران نباید از شکست هراس داشته باشند چرا که پیشرفت واقعی در رقابت با بهترین‌های جهان شکل می‌گیرد.

ممدف با اشاره به میانگین سنی پایین ملی‌پوشان ایران گفت: بیشتر ورزشکاران ما بین ۲۰ تا ۲۱ سال سن دارند و هنوز به تجربه بین‌المللی بیشتری نیازمند هستند. کسب مدال در مسابقات گرنداسلم و رقابت‌های قهرمانی جهان نیازمند زمان، صبر و روند مستمر توسعه فنی است. حضور منظم در اردوهای مشترک و مسابقات معتبر بین‌المللی، لازمه رسیدن به این سطح از موفقیت است.

وی در ادامه به محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل مشکلات و محدودیت‌های مالی، همیشه امکان حضور در تمامی اردوهای بین‌المللی و مسابقاتی که می‌تواند برای ورزشکاران ما مفید باشد، وجود ندارد. در حالی که دستیابی به موفقیت‌های بزرگ تنها با تمرینات داخلی بسیار دشوار است.

سرمربی تیم‌های ملی جودوی ایران در پایان خاطرنشان کرد: با وجود همه چالش‌ها، کادر فنی و ورزشکاران با انگیزه و تعهد کامل مسیر آماده‌سازی را دنبال می‌کنند و امیدواریم بتوانیم در فرصت باقی‌مانده شرایط مناسبی برای حضور در مسابقات ناگویا فراهم کرده و نماینده شایسته‌ای برای جودوی ایران باشیم.