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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

جودو کاپ آسیا - چین تایپه

صعود محمودی و پرهیزگار به نیمه نهایی/ بربط به شانس مجدد راه یافت

صعود محمودی و پرهیزگار به نیمه نهایی/ بربط به شانس مجدد راه یافت

دو عضو تیم ملی جودوی ایران با کسب پیروزی‌ برابر حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ از صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه روز نخست خود را در چین تاپیه دنبال کرد که در جریان مبارزات این روز، ابوالفضل محمودی و الیاس پرهیزگار با نمایش‌های مقتدرانه برابر حریفان خود راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند و مریم بربط نیز با حضور در جدول شانس مجدد همچنان در کورس کسب مدال باقی ماند.

در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم، ابوالفضل محمودی پس از استراحت در دور نخست، در اولین مبارزه خود برابر «سونگون مون» از کره جنوبی به برتری رسید و راهی دور سوم شد. وی سپس مقابل «وون سو»، دیگر نماینده کره جنوبی، به میدان رفت و با کسب دومین پیروزی متوالی، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد. محمودی در این مرحله باید برابر «سونگ هین ریو» از کره جنوبی صف‌آرایی کند.

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار نیز پس از استراحت در دور نخست، در نخستین دیدار خود «ریونگکو کانگ» از کره جنوبی را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. وی در ادامه با ارائه نمایشی مقتدرانه مقابل «آلگیرداس زولیس» از لیتوانی به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد. پرهیزگار برای رسیدن به دیدار پایانی باید با «جائه کیونگ کو» از کره جنوبی مبارزه کند.

در بخش بانوان و در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم، مریم بربط رقابت‌های خود را با پیروزی مقابل «سیونگا جئونگ» از کره جنوبی آغاز کرد، اما در دومین مبارزه برابر «کیکا اوموری» از ژاپن نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد راه یافت. بربط برای ادامه مسیر خود و حفظ شانس کسب مدال، باید مقابل «هانا بردبری» از استرالیا به روی تاتامی برود.

کد مطلب 6885578

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
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      پاسخ
      این کره ای ها رو شکست دادیم چه رنکینگی داشتند ؟ نکنه باز هم تورنمت سطح پایینی در چین تایپه باشد ؟

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