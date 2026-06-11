حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از مسائل و موضوعات روز که همواره در دست بررسی قرار دارد، موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم است تا در حوزه مصارف خانگی و مواد غذایی با کمبود مواجه نشویم.

وی گفت: اولویت اصلی ما تأمین کالاها و پس از آن موضوع قیمت کالاهاست. این دو مسئله از موضوعات اصلی هستند که با جلسات برگزار شده با رئیس‌جمهور و وزیرصمت نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: واقعیت این است که با توجه به تحریم‌ها و مسائل حمل‌ونقل، شرایط کاری مقداری متفاوت شده و متناسب با شرایط داخلی و خارجی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است تا از ظرفیت بزرگ اصناف و صنوف مختلف استفاده شود و بتوانیم در تمامی موضوعات مرتبط با صنف، صنعت، کسب‌وکار و معیشت مردم اقدامات لازم را انجام دهیم.

رستگار تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله برای دولت، تأمین معیشت مردم است و امیدواریم با عادی شدن روند کشور و عبور از شرایط ویژه فعلی، مشکلی برای مردم به وجود نیاید.