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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

تأمین مستمر کالا در اولویت است؛ تمرکز بر مدیریت قیمت‌ها

تأمین مستمر کالا در اولویت است؛ تمرکز بر مدیریت قیمت‌ها

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اولویت اصلی ما تأمین کالاها و پس از آن موضوع قیمتهاست، گفت: تلاش داریم در تمامی موضوعات مرتبط با صنف، صنعت، کسب‌وکار و معیشت اقدامات لازم را انجام دهیم.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: یکی از مسائل و موضوعات روز که همواره در دست بررسی قرار دارد، موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم است تا در حوزه مصارف خانگی و مواد غذایی با کمبود مواجه نشویم.

وی گفت: اولویت اصلی ما تأمین کالاها و پس از آن موضوع قیمت کالاهاست. این دو مسئله از موضوعات اصلی هستند که با جلسات برگزار شده با رئیس‌جمهور و وزیرصمت نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: واقعیت این است که با توجه به تحریم‌ها و مسائل حمل‌ونقل، شرایط کاری مقداری متفاوت شده و متناسب با شرایط داخلی و خارجی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است تا از ظرفیت بزرگ اصناف و صنوف مختلف استفاده شود و بتوانیم در تمامی موضوعات مرتبط با صنف، صنعت، کسب‌وکار و معیشت مردم اقدامات لازم را انجام دهیم.

رستگار تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله برای دولت، تأمین معیشت مردم است و امیدواریم با عادی شدن روند کشور و عبور از شرایط ویژه فعلی، مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

کد مطلب 6852520
سمیه رسولی

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