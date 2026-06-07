به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور، با بیان اینکه طرح تفصیلی مهمترین سند هدایت توسعه شهری محسوب میشود، اظهار کرد: با توجه به چالشهایی نظیر وجود اراضی بلااستفاده، تعارض کاربریها، تخلفات ساختمانی، فرسودگی بافتها و فعالیتهای غیررسمی، مجموعهای از طرحهای راهبردی و موضعی در منطقه ۱۹ تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.
وی، بازنگری طرح تفصیلی ناحیه ۳ را مهمترین پروژه شهرسازی منطقه دانست و افزود: این ناحیه با وسعت حدود ۷۳۶ هکتار، بخش قابل توجهی از اراضی توسعهپذیر منطقه را دربرمیگیرد. بازنگری این طرح پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ و تأیید نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، فرصت ارزشمندی برای توسعه جنوب پایتخت فراهم کرده است.
اخگرپور با پرداختن به اهمیت بازنگری طرح تفصیلی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ به عنوان یکی از مهمترین اقدامات شهرسازی سالهای اخیر گفت: این طرح با محوریت تعیین تکلیف اراضی بایر و کورههای آجرپزی، زمینهساز توسعه هدفمند، ساماندهی اراضی رهاشده و بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفول منطقه خواهد بود.
تعیین تکلیف اراضی بایر و کورههای آجرپزی در منطقه ۱۹
به گفته وی، آزادسازی ظرفیتهای توسعه بزرگمقیاس، کاهش هزینههای اداره شهر، ارتقای انضباط کالبدی، کاهش تخلفات ساختمانی، تسهیل نظارتهای شهرسازی و افزایش زیستپذیری از مهمترین دستاوردهای این طرح به شمار میرود.
اخگرپور همچنین به سایر طرحهای مصوب منطقه اشاره کرد و گفت: طرح تدقیق زیرپهنه محله عبدلآباد با هدف ساماندهی فعالیتهای تجاری، رفع تعارض میان سکونت و کسبوکار، تسهیل نوسازی بافتهای فرسوده و تقویت جایگاه این محله به عنوان قطب خدماتی جنوب تهران به تصویب رسیده است.
شهردار منطقه ۱۹ ادامه داد: طرح موضعی ساماندهی اراضی محدوده میدان مرکزی میوه و ترهبار منطقه ۱۹ نیز با هدف ارتقای تابآوری شهری، توسعه تجارت محصولات کشاورزی، بهبود خدماترسانی و تقویت امنیت غذایی پایتخت نیز در کمیسیون ماده ۵ مصوب شد.
وی در پایان با اشاره به اجرای سایر پروژههای توسعهای از جمله تعیین تکلیف اراضی بوستان ترافیک، بازنگری گذرهای میعاد و آموزگار، ساماندهی محدوده بوستان ایرانیان، بوستان ولایت و طرح «محله الگو» تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای تحقق اهداف طرح تفصیلی و دستیابی به توسعه متوازن، پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۹ دنبال میشود.
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