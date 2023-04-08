افزایش ۶۲ درصدی ساخت و ساز در بافت فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری در آئین افتتاح افتتاح پروژه دژباغ کن با بیان اینکه ۱۰ سال در رکود مسکن قرار داشتیم گفت: سال گذشته نیز سال سختی را پشت سر گذاشتیم و در سال گذشته میزان صدور پروانه افزایش یافت.

وی ادامه داد: سال گذشته ۶۲ درصد ساخت و ساز در بافت فرسوده افزایش یافت و امسال نیز قرارگاه جهادی مسکن با دو هدف کار خود را دنبال می‌کند و در ابتدا به دنبال تحویل واحدهای مسکونی کلنگ زنی شده و در بخش دیگر به دنبال انعقاد تفاهم نامه‌ها هستیم.

صارمی گفت: در راستای ترویج و تشویق دانش بنیان فاز اول کارخانه سیمان ری افتتاح شد و امسال فاز دوم این کارخانه افتتاح خواهد شد همچنین پروژه بوستان ولایت نیز پیش خواهد رفت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به طرح بازآفرینی کن گفت: این طرح در مسیر تصویب است و علاوه بر این محله مسئله اسلام آباد، شن چاله‌های منطقه ۱۸، کوزه‌های آجرپزی منطقه ۱۹ و ساماندهی بخش اعظمی از پادگان‌ها در دستور کار است.

وی درباره محله الگو بیان کرد: ۷ تا محله الگو و ۴۸ هزار واحد مسکونی اجرایی خواهد شد.

صارمی با اشاره به دژباغ کن گفت: ۵۰ درصد این پروژه پیش رفته بود و در دوره جدید مابقی آن تکمیل شد این پروژه ۴ هزار متر زیر بنا دارد و منجر به افزایش ارزش بافت کن خواهد شد.