وجود ۱۰۰ تُن ماده اولیه دارویی ایران در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در همایش مسئولان روابط عمومی معاونین غذا و دارو سراسر کشور، با قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه، بر نقش کلیدی روابط عمومی در انعکاس خدمات و ایثارگریهای مجموعه سلامت تأکید کرد.
وی، روابط عمومی را زبان گویای سازمانها دانست که وظیفه دارد اقدامات انجام شده را به درستی به افکار عمومی منتقل کند.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شرایط دشوار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: از ابتدای سال با مشکلات ارزی و محدودیتهای انتقال ارز مواجه بودیم و در پایان خردادماه نیز جنگ ۱۲ روزه شرایط سخت و غیرمنتظرهای را به کشور تحمیل کرد. با این وجود، از همان ساعات نخست تمامی ارکان سازمان غذا و دارو و معاونتهای مرتبط برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور پای کار آمدند تا نیازهای مردم بدون وقفه تأمین شود.
پیرصالحی افزود: با وجود جابهجاییهای گسترده جمعیتی در آن مقطع، تأمین کالاهای سلامتمحور ادامه یافت و اجازه ندادیم کمبودهای گستردهای در کشور شکل بگیرد. وی با بیان اینکه پس از جنگ، مشکلات ارزی و انتقال منابع مالی تشدید شد، گفت: چندین ماه با کاهش ظرفیت انتقال ارز روبهرو بودیم و بخشی از مشکلاتی که امروز مشاهده میشود، ریشه در همان دوره دارد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به نقش شرکتهای پخش، داروخانهها و تولیدکنندگان در مدیریت بحران، اظهار کرد: از نخستین روزهای جنگ تلاش شد زنجیره توزیع متوقف نشود. شرکتهای پخش با وجود همه سختیها در میدان ماندند و با استفاده از تجربیات گذشته، داروخانههای شبانهروزی و منتخب فعال نگه داشته شدند تا خدماترسانی به مردم استمرار داشته باشد.
وی ادامه داد: در جریان جنگ، ۴۴ شرکت و ۷ داروخانه آسیب دیدند و تعدادی از واحدهای تولیدی حوزه آرایشی و بهداشتی نیز خسارت دیدند. تعطیلی برخی شیفتهای شب و کند شدن روند تولید، مشکلاتی را ایجاد کرد، اما تولید متوقف نشد و تأمین اقلام حیاتی از جمله شیرخشک، محلولهای دیالیز و تجهیزات دیالیز ادامه یافت. پیرصالحی تأکید کرد که این ایثارگریها و تلاشهای شبانهروزی باید توسط روابط عمومیها مستندسازی و برای تاریخ ثبت شود.
رئیس سازمان غذا و دارو به وضعیت فعلی تأمین دارو پرداخت و گفت: اکنون حدود ۱۰۰ روز از پایان جنگ میگذرد، اما بسیاری از مسیرهای حملونقل همچنان با محدودیت مواجه هستند. بخش عمده مواد اولیه داروهای اعصاب و روان و همچنین برخی واکسنها از هند تأمین میشود و با وجود تلاشهای فراوان، هنوز بخشی از محمولهها به کشور نرسیده است.
وی تصریح کرد: حدود ۱۰۰ تن ماده اولیه دارویی از زمان جنگ تاکنون در منطقه جبلعلی امارات باقی مانده و بخشی دیگر نیز در بندر کراچی متوقف شده است. همه ظرفیتهای دیپلماتیک و اجرایی کشور برای رفع این موانع بهکار گرفته شده و وزارت راه، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاهها همکاری گستردهای در این زمینه داشتهاند.
پیرصالحی خاطرنشان کرد که باید به مردم اطلاعرسانی شود که در بسیاری از موارد داروهای جایگزین برای اقلام دارای کمبود وجود دارد و فرآیند تأمین داروهای مورد نیاز نیز با جدیت دنبال میشود.
معاون وزیر بهداشت در خصوص موضوع قیمت دارو نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: بخشی از تأمین ارز دارو با ارز ترجیحی و بخش قابل توجهی با ارز غیرترجیحی انجام میشود. نرخ ارز غیرترجیحی از حدود ۷۰ هزار تومان در دیماه به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: همچنین قیمت مواد بستهبندی و اقلام جانبی بهویژه محصولات وابسته به صنایع پتروشیمی طی این مدت بین دو تا پنج برابر افزایش یافته است. در چنین شرایطی ناچار به اصلاح قیمتها هستیم، هرچند این موضوع با حساسیت و سختگیری در کمیسیونهای قیمتگذاری بررسی میشود و تلاش داریم آثار آن از طریق پوششهای بیمهای برای مردم جبران شود.
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