به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی روز یکشنبه اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تضییع حقوق بهرهبرداران قانونی، عملیات قلعوقمع برداشتهای غیرمجاز همانند سالهای گذشته در محدوده پایاب سد آیدوغموش آغاز شده است.
وی افزود: این اقدامات با همکاری عوامل انتظامی و اکیپهای اجرایی در حال انجام بوده و هدف از اجرای آن، جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی، توزیع عادلانه آب و صیانت از شبکه آبیاری در فصل بهرهبرداری است.
رمضانی تأکید کرد: پایش مستمر شبکه و برخورد با هرگونه تخلف در حوزه برداشت آب، بهصورت مستمر در دستور کار مجموعه بهرهبرداری و نگهداری سد و شبکه آیدوغموش قرار دارد.
نظر شما