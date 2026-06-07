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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

برخورد با برداشت‌های غیرمجاز در پایاب سد آیدوغموش

برخورد با برداشت‌های غیرمجاز در پایاب سد آیدوغموش

تبریز- رئیس اداره بهره‌برداری و نگهداری سد و شبکه آیدوغموش از آغاز عملیات کنترل، پایش و صیانت از منابع آبی و شبکه آبیاری همزمان با شروع فصل آبیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی روز یکشنبه اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تضییع حقوق بهره‌برداران قانونی، عملیات قلع‌وقمع برداشت‌های غیرمجاز همانند سال‌های گذشته در محدوده پایاب سد آیدوغموش آغاز شده است.

وی افزود: این اقدامات با همکاری عوامل انتظامی و اکیپ‌های اجرایی در حال انجام بوده و هدف از اجرای آن، جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی، توزیع عادلانه آب و صیانت از شبکه آبیاری در فصل بهره‌برداری است.

رمضانی تأکید کرد: پایش مستمر شبکه و برخورد با هرگونه تخلف در حوزه برداشت آب، به‌صورت مستمر در دستور کار مجموعه بهره‌برداری و نگهداری سد و شبکه آیدوغموش قرار دارد.

کد مطلب 6852577

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