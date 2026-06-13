به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مبشراقدم روز شنبه اظهار کرد: این عملیات با حکم دادستان سراب و با حضور عوامل نیروی انتظامی و همکاران اداره منابع آب سراب در محدوده مسیر آبگیری کانال سد تاجیار اجرایی شد و تمامی لولههای غیرمجاز نصبشده در این مسیر جمعآوری شد.
مبشراقدم افزود: برداشتهای غیرمجاز از کانالها و تأسیسات آبی، علاوه بر ایجاد اختلال در توزیع عادلانه آب، موجب تضییع حقوق بهرهبرداران قانونی و افزایش فشار بر منابع آبی منطقه میشود و برخورد با این تخلفات در راستای اجرای طرحهای حفاظتی و صیانت از زیرساختهای آبی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر استمرار نظارتها و پایشهای میدانی تصریح کرد: اجرای این حکم، گامی مؤثر در برقراری نظم در شبکه توزیع آب، جلوگیری از هدررفت منابع و حفاظت از حقوق عمومی محسوب میشود و اداره منابع آب سراب با هرگونه برداشت غیرمجاز و تعرض به تأسیسات آبی در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد داشت.
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