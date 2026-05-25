به گزارش خبرنگار مهر، حمید ادیب ظهر دوشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، طی سال گذشته ۱۲۵ حلقه چاه غیرمجاز در حوزه شهرستان تبریز مسدود و از حفر ۳۰ حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز جلوگیری شد.

ادیب افزود: در همین راستا، ۲۰ دستگاه حفاری غیرمجاز برقی و تراکتوری به همراه ۸ مورد ادوات حفاری دستی شناسایی و توقیف و به پارکینگ منتقل شد. همچنین ۲۰ دستگاه موتورپمپ غیرمجاز از حاشیه رودخانه آجی‌چای جمع‌آوری و توقیف گردید؛ اقدامی که در راستای کنترل برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب سطحی انجام شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم سال ۱۴۰۴، بازگشایی مسیل عمارت‌درسی در حوزه باسمنج به طول حدود ۵۰۰ متر بود که با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرا شد. در نتیجه این عملیات، حدود ۵ هزار مترمربع از اراضی تصرف‌شده به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد تومان از دست سودجویان آزادسازی و به بستر طبیعی مسیل بازگردانده شد.

مدیر امور منابع آب تبریز در پایان تأکید کرد: حفاظت از منابع آب، مقابله با تخلفات و صیانت از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه منابع آب شهرستان تبریز است و این اقدامات با جدیت در راستای حفظ پایداری منابع آبی و حقوق عامه ادامه خواهد داشت.